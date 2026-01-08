Инвестпроект на $15 млрд: промышленный парк планируют создать в Казахстане

XINFA GROUP – сингапурская компания, один из крупнейших мировых индустриальных холдингов с диверсифицированным портфелем в сфере энергетики, алюминиевой и химической промышленности, а также экологичных строительных и аграрных технологий. Компания основана в 1972 году и занимает глобальные лидерские позиции по нескольким ключевым производственным направлениям.

Концепция инвестиционного проекта по созданию в Павлодарской области масштабного промышленного парка полного цикла предусматривает глубокую переработку сырья с целью выпуска продукции высокого передела из угля, бокситов, меди, флюорита и известняка. В частности, планируется строительство металлургических производств по выпуску глинозема, алюминия и меди, формирование энергетической инфраструктуры, включая объекты на базе возобновляемых источников энергии, а также запуск предприятий по производству соды, углеродных материалов и экологичных строительных решений.

Совокупный объем инвестиций оценивается на уровне порядка $15 млрд, площадь будущего индустриального парка – более 3 тыс. га. Планируется создание свыше 10 тысяч рабочих мест.

Вице-председатель правления Xinfa Group Чжао Тинъюн отметил, что компания уже провела предварительный анализ ресурсной базы Казахстана, включая бокситовые, угольные и медные месторождения, и положительно оценивает их промышленный потенциал в контексте формирования цепочек глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Роман Скляр подчеркнул, что Казахстан, следуя курсу Президента Касым-Жомарта Токаева, рассматривает промышленную модернизацию, привлечение стратегических инвестиций и развитие технологичной индустрии как ключевые приоритеты государственной экономической политики. Правительством сформирована устойчивая правовая и институциональная база для сопровождения крупных инвестиционных проектов, включая механизмы долгосрочного партнерства с международными индустриальными группами.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность в дальнейшей детальной проработке проекта, расширении индустриального партнерства и укреплении долгосрочного инвестиционного сотрудничества.

