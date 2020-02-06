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вчера 19:27
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вчера 19:16
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Инвесторы из США реализуют в Туркестанской области проекты, не имеющие аналогов в стране
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с представителями компании американской Lindsay. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сельскохозяйственной отрасли области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Главе региона был презентован ряд высокотехнологичных проектов. К примеру, совместно с компанией Turkestan agro.kz, путем внедрения системы дождевального полива зарубежные инвесторы намерены реализовать в городе Арыси на 4 тысячах га проект по орошению полей, а также развивать отрасль животноводства.
Теплый климат региона благоприятен для сельского хозяйства, а внедрение современных технологий позволяют повысить темпы экономического развития, увеличить урожайность и нарастить экспорт продукции.
Кроме того, представители компании Lindsay отметили, что их технологии позволяют управлять дистанционно системами дождевального полива, а также экономят потребление воды и электричества. Реализация совместного проекта, в первую очередь, начнется с установки самой системы и модернизации существующей инфраструктуры.
Инвесторы из США также намерены внести свой вклад в развитие отрасли животноводства. В частности, планируется строительство открытой откормочной площадки на 20 000 голов крупного рогатого скота.
Умирзак Шукеев положительно оценил проекты и отметил, что областной акимат окажет всестороннюю поддержку в целях их эффективной реализации.
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