Инвесторы из Израиля внесут вклад в развитие сельского хозяйства Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с инвесторами из Израиля. В ходе встречи представители ТОО «BS-Agro Produst» рассказали о технологии посева бахчевых культур, не требующей воды. Также стороны обсудили развитие партнерских отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Иностранные инвесторы выразили готовность нарастить сотрудничество и внести вклад в развитие сельского хозяйства.
На сегодняшний день ТОО «BS-Agro Produst» в селе Токсансай Ордабасинского района, применяя на 130 га новые технологии, выращивает бахчевые культуры. В этом году здесь намерены собрать 40 тонн урожая арбузов, а в следующем году увеличить посевные площади до 700 га. Помимо арбузов хозяйство также занимается выращиванием цветов, кукурузы и гороха.
Стоит отметить, семена арбузов, засеянные именно этим способом, пользуется большим спросом за рубежом в сфере косметологии.
- Военнослужащий погиб на полигоне близ города Арысь
- Руководство футбольной команды «Кыран» предупредили за невыполнение условий договора
- Умирзак Шукеев встретился с победителями и призерами международных спортивных соревнований
- Решить проблемы смогли жители Туркестанской области в Общественной приемной Nur Otan
- Около 100 тысячам семей в Туркестанской области выплачена адресная социальная помощь
- Федерация профсоюзов наградила Умирзака Шукеева медалью «Лучший социальный партнер»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана