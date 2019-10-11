+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 8 °С
USD 390.13 EUR 430.31
RUB 6.03 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Инвесторы из Израиля внесут вклад в развитие сельского хозяйства Туркестанской области

11 Октября 2019 20:14
Поделиться:
Инвесторы из Израиля внесут вклад в развитие сельского хозяйства Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с инвесторами из Израиля. В ходе встречи представители ТОО «BS-Agro Produst» рассказали о технологии посева бахчевых культур, не требующей воды. Также стороны обсудили развитие партнерских отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Новости по теме

Американскую технологию дождевого полива внедрили в Туркестанской области
Около 500 млрд тенге выделят на развитие АПК в Казахстане Уборка зерновых завершается в Северном Казахстане Современные сельчане не спешат разводить скот на своих подворьях - пилотный проект в Жамбылской области

Иностранные инвесторы выразили готовность нарастить сотрудничество и внести вклад в развитие сельского хозяйства.

На сегодняшний день ТОО «BS-Agro Produst» в селе Токсансай Ордабасинского района, применяя на 130 га новые технологии, выращивает бахчевые культуры. В этом году здесь намерены собрать 40 тонн урожая арбузов, а в следующем году увеличить посевные площади до 700 га. Помимо арбузов хозяйство также занимается выращиванием цветов, кукурузы и гороха.

Стоит отметить, семена арбузов, засеянные именно этим способом, пользуется большим спросом за рубежом в сфере косметологии.






Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Инвестпроекты, Туркестанская область, Ближний Восток, Сельское хозяйство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив