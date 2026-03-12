Инвестор из США вложит $1,1 млрд в разработку месторождений в Карагандинской области

Также в переговорах участвовал председатель правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Нариман Абсаметов.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в горнодобывающей сфере. Было отмечено стратегическое значение партнёрства между Казахстаном и США и вклад американских компаний в развитие экономики страны. Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных инвестиционных проектов.

По итогам встречи министр отметил заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества и реализации новых инициатив.

В ноябре 2025 года АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и компания «Cove Capital» заключили соглашение о совместной разработке одних из крупнейших в мире месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области.

По условиям соглашения инвестор обязуется вложить 1,1 млрд долларов США в строительство двух обогатительных фабрик и одного металлургического завода. Общая численность занятых при выходе на проектную мощность составит порядка тысячи человек с приоритетом трудоустройства казахстанских кадров.

Отдельно закреплено стратегическое условие - запрет на экспорт сырья и полупродуктов. Производство будет ориентировано исключительно на глубокую переработку.

Ранее Kazinform сообщал о том, что в Карагандинской области выявлена перспективная площадь редкоземельных металлов, которая может стать стратегическим ресурсом для страны. Новое месторождение «Жаңа Қазақстан» уже называют самым значимым геологическим открытием за годы независимости.