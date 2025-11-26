Америка вместо Китая: кто будет разрабатывать вольфрам в Карагандинской области

Во время визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США в рамках саммита «C5+1» было заключено соглашение между Национальной горно-металлургической компанией «Тау-Кен Самрук» и американской компанией Cove Capital о совместной разработке вольфрамового месторождения в Казахстане. Также сообщалось, что Экспортный банк США готов предоставить совместному проекту финансирование в размере 900 миллионов долларов.



Речь идет о месторождении Северный Катпар в Карагандинской области. В 2018 году к этому месторождению проявила интерес китайская компания Xiamen Tungsten Co., Ltd. Как сообщали деловые источники, тогда был заключен рамочный договор с «Тау-Кен Самрук», который определял общие принципы и условия проекта. Однако спустя семь лет стало известно, что к разработке месторождения подключится американский инвестор. По информации агентства Reuters, компания Cove Capital (США) получит 70% совместной компании, которая будет разрабатывать месторождения Северный Катпар и Верхний Кайракты, а 30% останется за АО «Тау-Кен Самрук».



В официальном сообщении компании разъясняется, почему предыдущие договоренности с китайской стороной не были реализованы:



- «АО «Тау-Кен Самрук» не заключало с Xiamen Tungsten Co., Ltd юридически обязательных соглашений по месторождениям Северный Катпар и Верхний Кайракты. В 2018 году были подписаны Меморандум о взаимопонимании и Term Sheet - документы «non-binding», то есть предварительные и юридически необязательные. Однако позже китайская компания отказалась от участия в проекте, поскольку основной акционер компании не одобрил сделку. Как мы сообщали ранее, доля участия или право на разработку месторождений Северный Катпар и Верхний Кайракты китайской компании предоставлено не было, - говорится в ответе «Тау-Кен Самрук».



Специалисты компании подчеркивают, что новое соглашение с американской фирмой Cove Capital не является разрывом или нарушением прежних договоренностей с китайским инвестором.

- С учетом вышеизложенного хотим отметить, что переговоры с американской стороной и достигнутые соглашения не являются пересмотром или изменением предыдущих договоренностей, - подчеркнули в компании.

Коллаж: Kazinform

Также в компании акцентировали внимание на том, что доля участия или право на разработку месторождений Северный Катпар и Верхний Кайракты не были предоставлены китайской компанией Xiamen Tungsten Co., Ltd.