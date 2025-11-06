Инвестиционный потенциал Казахстана представлен в Лондоне

Как сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК, мероприятие стало важной площадкой для обсуждения перспектив экономического роста и развития финансового сектора Казахстана.

В рамках конференции Асан Дарбаев выступил на панельной сессии на тему «Устойчивый экономический рост и развитие финансового сектора».

По словам вице-министра, по итогам января–сентябрь 2025 года реальный рост ВВП Казахстана составил 6,3%, что является одним из лучших показателей последних лет. Среднесрочная цель - достичь объема ВВП 450 млрд долларов США к 2029 году.

Казахстан продолжает реализацию мер по стимулированию инвестиционной активности и повышению эффективности национальной экономики. Приоритетное внимание уделяется развитию транспортно-логистической инфраструктуры и укреплению роли страны как ведущего транзитного и инвестиционного хаба Евразии. На сегодняшний день функционируют 5 международных железнодорожных и 8 автомобильных коридоров, включая Средний коридор, имеющий стратегическое значение.

Казахстан подтверждает статус надежного и кредитоспособного партнера. Страна имеет рейтинги инвестиционного уровня от ведущих международных агентств S&P, Fitch и Moody’s. При этом агентство S&P недавно повысило прогноз по рейтингу до «Позитивного», а Moody’s в прошлом году повысило рейтинг до Baa1.

Формирование инвестиционного климата в Казахстане основано на принципах открытости и устойчивости. Для инвесторов предусмотрены различные формы поддержки - инвестиционные контракты, налоговые и таможенные преференции, а также гарантии стабильности законодательства сроком до 25 лет. Взаимодействие с инвесторами обеспечивается через цифровую инвестиционную платформу, действующую по принципу «единого окна».

Значительную роль играет Совет по привлечению инвестиций (ИнвестШтаб), упрощающий административные процедуры и ускоряющий реализацию проектов. Важным элементом инвестиционной экосистемы остается Международный финансовый центр «Астана», функционирующий на основе юрисдикции английского права и предоставляющий высокие стандарты прозрачности и защиты прав участников. В настоящее время в МФЦА зарегистрировано более 3500 компаний из свыше 80 стран, общий объем инвестиций которых превышает 14 млрд долларов США.

Казахстан остается привлекательной площадкой для международного бизнеса. Среди ключевых партнеров страны - компании из нефтегазовой, машиностроительной, транспортной и пищевой отраслей, включая Chevron, ExxonMobil, Shell, GETransportation, Hyundai, KIA, Coca-Cola, Danone, Carlsberg, Lactalis и др.

На полях конференции вице-министр также провел встречи с представителями японской банковской и финансовой холдинговой компании Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), а также с представителем Morgan Stanley Investment Management (MSIM).