Инвестиции в стартапы Алматы превысили $19 миллионов

На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления цифровизации Мейрам Дюсюков сообщил, что за последнее время стартап-экосистема города привлекла 19,2 млн долларов США инвестиций. Совокупный доход стартапов составил 5,37 млрд тенге, а в отрасли было создано порядка 6,9 тыс. рабочих мест.

Фото: РСК

По словам спикера, эти показатели наглядно подтверждают высокий потенциал Алматы как технологического и предпринимательского центра.

В ближайшие годы город намерен и дальше активно развивать стартап-экосистему. В планах — запуск не менее 300 новых стартап-проектов, привлечение инвестиций в объеме не менее 100 миллионов долларов, а также выход как минимум 45 алматинских стартапов на международные рынки. Кроме того, около 100 человек смогут принять участие в международных программах и профильных конференциях, что позволит усилить интеграцию города в глобальное инновационное сообщество.

Особое внимание уделяется развитию человеческого капитала. Так, в этом году на базе Alatau Creative Hub откроется международный центр бесплатного дополнительного образования для подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Обучение будет вестись по восьми направлениям, включая генеративный искусственный интеллект, робототехнику, веб-разработку и анимацию. Это позволит школьникам получить современные цифровые навыки и определиться с будущей профессией.

Параллельно продолжается и цифровая трансформация городских сервисов. На сегодня в Алматы оцифровано 98% государственных услуг. В 2026–2027 годах этот показатель планируется увеличить до 98,5%.

Также предусмотрен аудит бизнес-процессов и информационных систем акимата с последующим внедрением ERP-решений и инструментов искусственного интеллекта на внутреннем портале. Отдельным направлением станет централизация процессов информатизации и хранения данных в рамках единого городского облачного центра обработки данных.

Ранее в рамках своего визита в Вашингтон Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с основателями отечественных IT-стартапов, выходящих на международные рынки.