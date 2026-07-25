Инвестиции обернулись аферой: жительницу Жамбылской области осудили на три года

Три года лишения свободы назначили за аферу на 25 млн теңге в Жамбылской области. Исполнение наказания суд отсрочил на пять лет, поскольку осужденная воспитывает четверых малолетних детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По материалам дела, несколько человек поверили обещаниям высокой прибыли и передали женщине крупные суммы денег. Она убеждала знакомых, что средства будут выгодно инвестированы и принесут доход.

Как установил суд, к такой схеме подсудимая прибегла в 2024 году после того, как столкнулась с финансовыми трудностями в собственном бизнесе. Женщина занималась поставками бумаги формата А4 для образовательных учреждений, однако крупная сделка сорвалась. Кроме того, она сама стала жертвой мошенников, из-за чего не смогла выполнить обязательства перед заказчиками.

В результате потерпевшие лишились в общей сложности более 25 млн теңге. До передачи дела в суд обвиняемая возместила часть ущерба, однако невозвращенными остались 12,3 млн теңге.

Во время судебного разбирательства женщина частично признала вину, раскаялась и попросила учесть, что воспитывает четверых малолетних детей. Ее вина подтверждалась показаниями потерпевших и свидетелей, а также исследованными в суде доказательствами.

Несмотря на значительный ущерб, часть потерпевших поддержала подсудимую. Некоторые отказались от гражданских исков в рамках уголовного дела, пояснив, что передавали деньги через третьих лиц и намерены взыскивать их в порядке гражданского судопроизводства.

Одна из потерпевших также попросила не назначать женщине реальное лишение свободы, сославшись на ее семейное положение. Однако большинство потерпевших поддержали позицию государственного обвинителя.

Прокурор просил назначить подсудимой три года шесть месяцев лишения свободы с учетом применения Закона об амнистии.

Суд признал женщину виновной в неоднократном мошенничестве, совершенном в крупном размере, и первоначально назначил ей четыре года лишения свободы. В соответствии с Законом об амнистии срок наказания был сокращен на одну четверть — до трех лет.

Вместе с тем на основании статьи 74 Уголовного кодекса исполнение наказания отсрочено на пять лет в связи с тем, что осужденная воспитывает четверых малолетних детей.

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