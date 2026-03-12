Супруги обманули покупателей на 51 млн тенге в Жамбылской области

Уголовное дело рассматривалось в Байзакском районном суде. Как установил суд, жители региона с декабря 2024 года действовали по предварительному сговору и организовали схему обмана покупателей через мессенджер WhatsApp.

Подсудимые размещали объявления о продаже посуды и других товаров для дома по заметно заниженным ценам. Чтобы вызвать доверие, первые заказы действительно выполнялись — товары доставлялись покупателям, создавая видимость добросовестной торговли.

Однако позже схема изменилась. Получая новые заказы, супруги принимали оплату, но товары клиентам уже не отправляли.

По данным суда, от действий мошенников пострадали 112 человек. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 51 288 146 тенге.

В ходе судебного разбирательства обвиняемые полностью признали вину и выразили раскаяние.

Приговором Байзакского районного суда мужчина осужден к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, его супруга — к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.

Ранее мы рассказывали об этом деле на стадии расследования. Тогда речь шла о большем числе возможных потерпевших и иной сумме ущерба, однако в ходе следствия и судебного разбирательства эти данные были уточнены.