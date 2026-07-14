Предпринимательницу из Костаная осудили за мошенничество на 44 млн тенге

В Костанае вынесли приговор предпринимательнице, признанной виновной в мошенничестве. По данным суда, под видом продажи товаров в рассрочку и выгодного обмена валют она похитила у четырех потерпевших свыше 44 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Суд №2 города Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, совершенном неоднократно и в крупном размере.

Как установил суд, подсудимая размещала на торговых интернет-площадках объявления с предложением оформить товары в рассрочку. При этом исполнять обязательства по продаже товара она не собиралась. Полученные деньги женщина обналичивала и использовала в личных целях.

Кроме того, она предлагала услуги по обмену тенге на рубли и доллары по курсу ниже рыночного, не имея лицензии на проведение валютно-обменных операций. Деньги, полученные от клиентов, также были похищены.

В результате действий подсудимой четырем потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 44 млн тенге.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала вину и раскаялась. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, искреннее раскаяние и наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд назначил ей окончательное наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере финансовых услуг сроком на пять лет. Вместе с тем в соответствии со статьей 74 Уголовного кодекса РК, осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания на пять лет в связи с наличием малолетнего ребенка.

Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Атырау врач брал деньги за бесплатные операции по ОСМС: ущерб превысил 8 млн тенге.