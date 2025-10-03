РУ
    16:50, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Инвестиции-2025: эффективные стратегии и защита от рисков

    Наполненный экономическими и геополитическими переменами 2025 год бросает инвесторам значительные вызовы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Фонд ITS.

    Инвестиции-2025: эффективные стратегии для инвесторов
    В условиях инфляции и волатильности особенно важны осознанные решения, направленные на минимизацию потерь. Диверсификация активов и выбор устойчивых инструментов станут ключом к защите капитала и обеспечению стабильного роста как для новичков, так и для опытных игроков рынка.

    Инвестиции-2025: эффективные стратегии для инвесторов
    Базовые стратегии для начинающих

    Новичкам подойдут следующие инструменты:

    • готовые портфели от брокеров;
    • активы с низким порогом входа;
    • автоматизированные решения и робо-советники;
    • платформы, обеспечивающие профессиональное управление (пример — фонды ETF на казахстанской площадке ITS).

    Расширенные стратегии для опытных инвесторов

    Для опытных инвесторов ключевыми стратегиями сегодня являются:

    • активное управление портфелем;
    • диверсификация по регионам и секторам;
    • инвестирование в растущие рынки через ценные бумаги перспективных компаний и ETF, объединяющие эти активы.

    Технологии и новые тренды

    В 2025 году блокчейн, цифровые активы и устойчивые (ESG) инвестиции, ориентированные на технологии и социальную ответственность, открывают большие возможности как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Торговые платформы часто объединяют эти тренды. Так, ITSW ETF на основе флагманского индекса площадки ITS — ITS World — включает акции технологических лидеров, таких как Apple, и эмитентов, активно работающих над устойчивым развитием, например, Amazon. Покупая такой ETF, инвестор получает долю сразу во всех компаниях, входящих в этот фонд, в данном случае — в 50 международных корпорациях.

    Инвестиции-2025: эффективные стратегии для инвесторов
    Фото: Фонд ITSW

    Защитные инструменты и сохранение капитала

    Эффективными инструментами защиты капитала в период нестабильности считаются:

    • золото и драгоценные металлы — традиционная «тихая гавань» в кризисные времена;
    • недвижимость и реальные активы — защита от инфляции с низким уровнем риска;
    • баланс между риском и доходностью — ключ к минимизации потерь и обеспечению роста капитала.

    Как выбрать стратегию под свои цели

    Выбор подхода к инвестициям зависит от индивидуальных финансовых целей и готовности к рискам. Если ваша задача — сохранить капитал, стоит выбрать консервативные методы с облигациями и золотом. Для тех, кто настроен на рост, подойдут более агрессивные стратегии с акциями компаний роста. А комбинированный подход поможет сбалансировать риски и доходность, обеспечив стабильный доход.

    Инвестиции
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
