Инвестиции-2025: эффективные стратегии и защита от рисков

В условиях инфляции и волатильности особенно важны осознанные решения, направленные на минимизацию потерь. Диверсификация активов и выбор устойчивых инструментов станут ключом к защите капитала и обеспечению стабильного роста как для новичков, так и для опытных игроков рынка.

Фото: Фонд ITSW

Базовые стратегии для начинающих

Новичкам подойдут следующие инструменты:

готовые портфели от брокеров;

активы с низким порогом входа;

автоматизированные решения и робо-советники;

платформы, обеспечивающие профессиональное управление (пример — фонды ETF на казахстанской площадке ITS).

Расширенные стратегии для опытных инвесторов

Для опытных инвесторов ключевыми стратегиями сегодня являются:

активное управление портфелем;

диверсификация по регионам и секторам;

инвестирование в растущие рынки через ценные бумаги перспективных компаний и ETF, объединяющие эти активы.

Технологии и новые тренды

В 2025 году блокчейн, цифровые активы и устойчивые (ESG) инвестиции, ориентированные на технологии и социальную ответственность, открывают большие возможности как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Торговые платформы часто объединяют эти тренды. Так, ITSW ETF на основе флагманского индекса площадки ITS — ITS World — включает акции технологических лидеров, таких как Apple, и эмитентов, активно работающих над устойчивым развитием, например, Amazon. Покупая такой ETF, инвестор получает долю сразу во всех компаниях, входящих в этот фонд, в данном случае — в 50 международных корпорациях.

Фото: Фонд ITSW

Защитные инструменты и сохранение капитала

Эффективными инструментами защиты капитала в период нестабильности считаются:

золото и драгоценные металлы — традиционная «тихая гавань» в кризисные времена;

недвижимость и реальные активы — защита от инфляции с низким уровнем риска;

баланс между риском и доходностью — ключ к минимизации потерь и обеспечению роста капитала.

Как выбрать стратегию под свои цели

Выбор подхода к инвестициям зависит от индивидуальных финансовых целей и готовности к рискам. Если ваша задача — сохранить капитал, стоит выбрать консервативные методы с облигациями и золотом. Для тех, кто настроен на рост, подойдут более агрессивные стратегии с акциями компаний роста. А комбинированный подход поможет сбалансировать риски и доходность, обеспечив стабильный доход.