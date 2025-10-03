Инвестиции-2025: эффективные стратегии и защита от рисков
Наполненный экономическими и геополитическими переменами 2025 год бросает инвесторам значительные вызовы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Фонд ITS.
В условиях инфляции и волатильности особенно важны осознанные решения, направленные на минимизацию потерь. Диверсификация активов и выбор устойчивых инструментов станут ключом к защите капитала и обеспечению стабильного роста как для новичков, так и для опытных игроков рынка.
Базовые стратегии для начинающих
Новичкам подойдут следующие инструменты:
- готовые портфели от брокеров;
- активы с низким порогом входа;
- автоматизированные решения и робо-советники;
- платформы, обеспечивающие профессиональное управление (пример — фонды ETF на казахстанской площадке ITS).
Расширенные стратегии для опытных инвесторов
Для опытных инвесторов ключевыми стратегиями сегодня являются:
- активное управление портфелем;
- диверсификация по регионам и секторам;
- инвестирование в растущие рынки через ценные бумаги перспективных компаний и ETF, объединяющие эти активы.
Технологии и новые тренды
В 2025 году блокчейн, цифровые активы и устойчивые (ESG) инвестиции, ориентированные на технологии и социальную ответственность, открывают большие возможности как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Торговые платформы часто объединяют эти тренды. Так, ITSW ETF на основе флагманского индекса площадки ITS — ITS World — включает акции технологических лидеров, таких как Apple, и эмитентов, активно работающих над устойчивым развитием, например, Amazon. Покупая такой ETF, инвестор получает долю сразу во всех компаниях, входящих в этот фонд, в данном случае — в 50 международных корпорациях.
Защитные инструменты и сохранение капитала
Эффективными инструментами защиты капитала в период нестабильности считаются:
- золото и драгоценные металлы — традиционная «тихая гавань» в кризисные времена;
- недвижимость и реальные активы — защита от инфляции с низким уровнем риска;
- баланс между риском и доходностью — ключ к минимизации потерь и обеспечению роста капитала.
Как выбрать стратегию под свои цели
Выбор подхода к инвестициям зависит от индивидуальных финансовых целей и готовности к рискам. Если ваша задача — сохранить капитал, стоит выбрать консервативные методы с облигациями и золотом. Для тех, кто настроен на рост, подойдут более агрессивные стратегии с акциями компаний роста. А комбинированный подход поможет сбалансировать риски и доходность, обеспечив стабильный доход.