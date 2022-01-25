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Инвестировать 20 млрд долларов в развитие транзита и логистики планирует Казахстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О важности продолжения диверсификации транзитно-транспортных маршрутов рассказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к главам Центральной Азии и КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Важно продолжать диверсификацию транзитно-транспортных маршрутов и внедрение интегрированных логистических решений, в том числе через запуск новых сухопутных коридоров. Со своей стороны Казахстан до 2025 года планирует инвестировать на эти цели 20 млрд долларов. Это, безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие потребности стран региона», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита «Центральная Азия - КНР».
«В целом, по оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост валового внутреннего продукта пяти государств на уровне 15%. Это колоссальный резерв, который нам нужно, конечно же, задействовать. Мы открыты для любых рациональных предложений в данном направлении», - обратился Президент Казахстана.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.
Ранее Глава государства дал свою оценку сотрудничеству между странами Центральной Азии и Китая.
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