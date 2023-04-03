Инвестиционный потенциал Казахстана и новые тренды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В марте этого года Казахстан улучшил свой кредитный прогноз с «негативного» на «стабильный», по данным международного рейтингового агентства Standard and Poor’s, который оценивает финансовые рынки. Это значит, что инвестировать в нашу страну безопасно, как с точки зрения внешних инвестиций, так и внутренних. О текущем инвестиционном потенциале Казахстана, проблемах и их решении, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Сколько прямых инвестиций привлек Казахстан в 2022 году

На сегодня данные по валовому притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ) доступны только за 9 месяцев 2022 года, он составил около $22,1 млрд долларов, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2021.





По видам экономической деятельности больше всего инвестиций пришлось на горнодобывающий сектор ($10,1 млрд).





По предварительным данным, приток прямых иностранных инвестиций за весь 2022 год оценивается в $27 млрд. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков на саммите CFO Summit 2023, который прошел в Алматы 2 марта текущего года.

«На сегодня ведется работа с общенациональным пулом из 850 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн тенге», – заявил на площадке CFO Summit 2023 первый вице-министр.

По его словам, инвестиционный климат является одной из сильных сторон Казахстана.





Инвестиции в основной капитал

По данным казахстанского Института экономических исследований (ERI), общий объём инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года составил 15,1 трлн тенге, что на 1,8 трлн тенге больше, чем в 2021 году.





В общем объёме инвестиций в основной капитал (далее – ИОК) наибольшую долю занимает горнодобывающий сектор (30%), который в 2022 году после двух лет сокращения показал рост – валовый объем инвестиций составил 4,5 трлн тенге (рост на 14,6% к 2021 году). Объём инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 10,6 трлн тенге. Реальный рост инвестиций в основной капитал – 7,9% к 2021 году.

В обрабатывающей промышленности сложилась отрицательная динамика, где общий объем инвестиций в 2022 году составил 1,5 трлн тенге, что на 5,6% меньше, чем в 2021 году. Доля инвестиций в обрабатывающей промышленности сократилась и составила по итогам года лишь 10% от общего объема инвестиций в основной капитал (при аналогичном показателе в 11,6% в 2021 году).

Эксперты отмечают, что значительную долю в общем объёме инвестиций заняли операции с недвижимым имуществом – 20% (3,1 трлн тенге, что на 15,2% больше по сравнению с 2021 годом), транспорт и складирование (11%) и АПК (6%).





В целом инвестиции в несырьевые сектора экономики (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2021 году выросли на 4,8%, составив 7,4 трлн тенге (49% от всего ИОК).

При этом, основным источником инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года стали собственные средства инвесторов – 11,1 трлн тенге, увеличившись на 18,4% по сравнению с прошлым годом с 9,4 трлн тенге.

Объём бюджетных средств в ИОК также вырос на 13% (с 2,0 до 2,3 трлн тенге). При этом доля бюджетных средств в общем объёме инвестиций в основной капитал осталась на уровне прошлого года (16%). А участие банков и иных организаций в финансировании экономики сократилось на 167 млрд тенге и составило 1,6 трлн тенге.





Примечательно, что доля ИОК со стороны малых предприятий продолжает расти. В 2022 году она составила 55% от общего объема или 8,3 трлн тенге. (54% в 2021 году и 50% в 2020). А по мнению экспертов, именно рост вклада малых предприятий является положительным сигналом, показывающим финансовую стабильность и доверие инвесторов.

Почему Казахстан привлекателен для инвесторов

Казахстан недавно улучшил прогнозы страны в кредитном рейтинге агентства Standard and Poor’s (Standard and Poor’s – международное агентство, занимающееся аналитическими исследованиями финансовых рынков – прим. ред.) с «негативного» на «стабильный». Это означает, что Казахстан стал более привлекательным для инвесторов.

По мнению эксперта в области финансов Расула Рысмамбетова, в настоящее время, когда инвестиционный климат за рубежом ещё более волатилен, Казахстан является самой благоприятной страной в СНГ для инвесторов. К слову, по данным Евразийского банка развития (ЕАБР), в 2022-м уже к середине года Казахстан привлек больше всего прямых иностранных инвестиций среди стран СНГ – $10,8 млрд.

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Эксперт согласен с тем, что инвестиционный потенциал страны действительно большой, однако есть над чем работать. При этом, по словам Расула Рысмамбетова, акцент нужно делать на создание инвестклимата для местных инвесторов.

«Я думаю, что в целом понятие «привлекать инвестиции» – как бы затягивать и заманивать – не очень подходящее определение. Лучше создавать привлекательный инвестиционный климат. Я много раз говорил тем же иранцам, тем же южнокорейцам, немцам, заходите к нам. Они говорят, что у нас много интересного, но почему ваши же инвесторы не вкладывают? Пока мы сами для себя не будем интересны как рынок, мы не будем представлять интерес для других. Если мы будем делать акцент на внешних инвесторов, то будем выполнять чьи-то другие планы, не свои. Это не означает, что нужно делать упор только на внутренних, но внутренний инвестор очень важен», – считает Рысмамбетов.

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По его словам, например, в Китае, Южной Корее, Японии и в других странах доминируют собственные национальные инвесторы.

«Лично мне бы хотелось видеть больше инвестиций в МСБ, что ощутимо улучшает жизнь. Потому как МСБ никуда не вывозит деньги, оставляет все здесь, работает для себя, создает рабочие места и улучшает жизнь своих граждан», – отметил спикер.

По его мнению, работу по улучшению инвестклимата для местных инвесторов, можно начать с вопросов защиты права собственности, прозрачности судебных решений, а также решений местных администраций, в целом законодательства, в том числе налогового. Кроме того, важно наладить правильную связь между Правительством и регионами, а также повышать стабильность региона.





«Это самое главное для любых инвестиций», – заключил эксперт Расул Рысмамбетов.

В феврале 2022 года на внеочередной встрече Совета иностранных инвесторов Глава государства указал Правительству на необходимость создания качественной правовой среды для защиты инвестиций и поручил продолжить комплексную работу со странами-партнерами по заключению соглашений о взаимной защите и поощрению инвестиций. Президент также отметил, что нужен чёткий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов. Кроме того, он поручил усовершенствовать подходы к внедрению стратегического инвестиционного соглашения, сделав этот документ более гибким и свободным.





Президент еще раз подчеркнул важность привлечения инвестиций, выступая на первой сессии Парламента VIII созыва 29 марта.

«Существующая экономическая модель в Казахстане основывается на привлечении инвестиций, в первую очередь, в сырьевые секторы. Поэтому средний бизнес, составляющий костяк национальной буржуазии, развивается бессистемно, только в отдельных регионах. В целом, перед Правительством стоит задача привлечения в ключевые отрасли экономики значительных инвестиций, включая зарубежные. Они должны дать ощутимый толчок развитию среднего бизнеса», – сказал Глава государства.

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Новые тренды в инвестиционной политике

В июне 2022 года в Казахстане была утверждена новая Концепция инвестиционной политики до 2026 года. Проект был разработан Министерством национальной экономики РК совместно с госорганами и Всемирным Банком. Основными целевыми индикаторами Концепции определили доведение уровня инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повышение притока ПИИ до $25,5 млрд уже в 2026 году.

Фото: primeminister.kz



По данным Миннацэкономики, проект Концепции предусматривает комплекс мер по пересмотру политики привлечения инвестиций с учётом новых трендов, которые позволяют изменить структуру инвестиций в сторону конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью. При этом, предполагается применить сбалансированный подход к привлечению инвестиций, с учетом вклада каждой отрасли в развитие экономики. Однако, все же ключевым драйвером повышения конкурентоспособности станет обрабатывающая промышленность. Здесь, акцент ставится на росте производительности труда, наращивании объемов и повышении сложности экспорта, освоении новых производств продукции более высокого передела и поэтапной локализации производств.





По данным первого вице-министра нацэкономики Тимура Жаксылыкова, в стране проводится работа по релокации ряда зарубежных предприятий. На сегодня из 62 заинтересованных компаний 19 уже релоцированы на территорию Казахстана.

Фото: primeminister.kz



По мнению экономиста-международника Аслана Азимзаде, в целом, новая экономическая стратегия, которая начала формироваться в Казахстане с 1 сентября 2022 года, может стать важным поворотным моментом в экономическом развитии страны. И особого внимания в этой стратегии заслуживают инвестиции. Потому что являются важнейшим фактором, характеризующим устойчивое развитие страны. При этом, инвестиции должны быть привлечены напрямую как от отечественных инвесторов, так и от иностранных.

Наиболее интересным, по его оценкам, пунктом в принятой новой экономической стратегии является программа «Тариф в обмен на инвестиции». Тарифы будут представлены по двум направлениям – инвестиции в инфраструктуру, где собственник инвестирует в инфраструктуру не за счет тарифов, а за счет собственных средств.

«Эта стратегия может стать действительно важной стратегией формирования добавленной стоимости в экономике и развития реального сектора», – считает экономист-международник.





Второе направление – участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности будет способствовать повышению прозрачности монопольных рынков. В результате ожидается, что указанная стратегия принесет высокие экономические дивиденды. По предварительным оценкам, новая программа под названием «Тариф в обмен на инвестиции» рассчитана на привлечение в отрасль ежегодных инвестиций до 400 млрд тенге (около $900 млн). С учетом этого в Министерстве национальной экономики сохраняют прогноз по росту экономики в этом году на уровне 4%.





Таким образом, цифры по притоку прямых иностранных инвестиций и инвестиций в основной капитал показали незначительный рост, несмотря на текущие сложные геополитические условия.Однако темпы роста ещё не вернулись к допандемийной динамике. Тем не менее, по мнению экспертов, Казахстан стабильно привлекателен и демонстрирует высокий инвестиционный потенциал.