Инвестиционно-экономическое сотрудничество Казахстана и Великобритании обсудили в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Инвестиционные возможности Казахстана и дальнейшее развитие казахстанско-британских деловых связей стали ключевыми темами для обсуждения в рамках визита в Лондон делегации представителей государственного и частного секторов во главе с заместителем министра иностранных дел РК Романом Василенко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках визита в британской столице прошли 3-е пленарное заседание казахстанско-британского Делового Совета и инвестиционный форум «Kazakhstan Global Investment Forum 2019». Организаторами форума выступили авторитетное международное издание «Financial Times», журнал «fDi» (Foreign Direct Investment), АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «Kazakh Invest», а также Посольство РК в Великобритании.

В работе форума приняли участие более 200 руководителей компаний из обрабатывающего, сельскохозяйственного, химического, горнодобывающего и финансового секторов, а также сфер металлургии, альтернативной энергетики, логистики и цифровых технологий.

Мероприятие было посвящено обширным возможностям Казахстана в сфере бизнеса и инвестиций, а также последним политическим и экономическим преобразованиям в стране. Будучи быстроразвивающейся экономикой, стратегически расположенной на стыке Европы и Азии, Казахстан способен стать важным коммерческим партнером для Великобритании после ее выхода из Европейского Союза.





«Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии, на которую приходится более половины ВВП всего региона. Зарубежные бизнесмены также отмечают, что Казахстану удалось создать лучший инвестиционный климат в регионе. Свидетельство тому – более 300 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций, вложенных в экономику страны с момента обретения независимости», – отметил Р. Василенко, выступая на открытии форума.

Он подчеркнул, что, помимо делового климата, иностранных инвесторов в Казахстан привлекают политическая стабильность страны, продемонстрированная, среди прочего, плавным переходом власти и избранием нового Президента Касым-Жомарта Токаева ранее в текущем году, высокообразованные человеческие ресурсы, а также доступ страны к быстрорастущему региональному рынку из 500 миллионов потребителей.

Р. Василенко отметил, что внешнеполитическое ведомство Казахстана, на которое с конца прошлого года были возложены функции по привлечению инвестиций в ключевые секторы экономики, прилагает все усилия для реализации поставленных задач.

В качестве основных спикеров на форуме выступили Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, Управляющий Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов, Государственный министр по вопросам инвестиций Великобритании Грэм Стюарт, Торговый посланник Премьер-министра Великобритании по Казахстану Баронесса Эмма Николсон, член Парламента Великобритании и Председатель Всепартийной группы по инициативе «Пояс и путь» Файзал Рашид, Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сэр Сума Чакрабарти и другие.

В своем выступлении Г.Стюарт отметил, что «в настоящее время Великобритания является одним из крупнейших прямых иностранных инвесторов в Казахстан, что демонстрирует уверенность наших компаний в динамичной экономике вашей страны. Сотни британских компаний имеют лицензии на осуществление деятельности в Казахстане, а общий объем торговли между нашими странами в прошлом году составил 2,7 миллиарда фунтов стерлингов. Сейчас, когда Великобритания готовится выйти из Европейского Союза и стать действительно глобальным лидером в сфере свободной торговли, мы хотим, чтобы британские фирмы играли еще более важную роль, помогая Казахстану расти и развиваться в ближайшие десятилетия».

Отмечалось, что свидетельством эффективности усилий по совершенствованию инвестиционного климата в Казахстане является улучшение позиций страны в рейтинге Всемирного банка «Doing Business – 2019». Казахстан вошел в 30-ку наиболее привлекательных для ведения бизнеса стран, поднявшись на 28-е место среди 190 государств.

«В сердце Евразии находится Казахстан, ВВП которого за последние два года увеличился на 4% и который является стабильной платформой, с которой британским компаниям открывается доступ к Евразийскому экономическому союзу, Китаю и Узбекистану. На Казахстан приходится львиная доля иностранных инвестиций в Евразии. И сегодня представители Международного финансового центра «Астана» и многие другие спикеры расскажут нам о потенциальных инвестиционных возможностях и предоставят информацию о существующих возможностях программы приватизации государственных активов», – подчеркнула Баронесса Э. Николсон в своем выступлении.

Особым вопросом на повестке дня мероприятия стала роль АО «ФНБ «Самрук-Казына», управляющего крупнейшими государственными активами Казахстана в различных отраслях.

«С учетом глобальных экономических тенденций, Фонд утвердил новую стратегию, направленную на диверсификацию доходов путем инвестиций в перспективные отрасли: нефтегазохимия, возобновляемые источники энергии, высокие технологии, «Индустрия 4.0», а также на создание совместных фондов прямых инвестиций с суверенными фондами и крупными инвестиционными компаниями», – сказал А. Есимов.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет Фонд планирует инвестировать в вышеуказанные направления более 38 млрд. долл. США, из которых 32 млрд. – это привлекаемые инвестиции, среди источников которых ожидаются и британские компании.

Участниками Форума отмечались большие перспективы развития и взаимовыгодного сотрудничества на площадке МФЦА, действующего на принципах английского права. Центр является важной платформой для привлечения инвестиций, располагает соответствующими финансовыми инструментами и предоставляет услуги международного уровня. Инвесторы осуществляют свою деятельность в благоприятных условиях, в число которых входят независимый механизм регулирования, суд и международный арбитражный центр, отвечающие всем международным стандартам.





Особое внимание было уделено взаимодействию в контексте реализации китайской инициативы «Пояса и пути». Были обсуждены перспективы развития трехстороннего партнерства с участием Великобритании, Казахстана и Китая по принципу максимизации эффективности за счет использования британской системы проектного управления, казахстанских ресурсов и китайских инвестиций.

Посол РК в Великобритании Ерлан Идрисов и Посол Великобритании в РК Майкл Гиффорд, подводя итоги форума, отметили, что проведение таких крупных экономически ориентированных мероприятий говорит о твердом намерении двух стран углублять и расширять инвестиционно-экономическое сотрудничество.

На полях форума состоялись встречи Р. Василенко с «капитанами» британского бизнеса и руководством международных организаций, включая ЕБРР, компании «GlaxoSmithKline», «Gap Insaat», «Investcorp», «Independent Power Corporation», «United Green», «Worley Parsons», «International Development Ireland» и др.

В рамках 3-го пленарного заседания казахстанско-британского Делового Совета, сопредседателями которого являются Баронесса Э. Николсон и А. Есимов, бизнесмены из двух стран обсудили дальнейшие планы по развитию сотрудничества. Также были рассмотрены состояние и перспективы реализации программы приватизации портфельных компаний «Самрук-Казына». Отдельно был отмечен успешный опыт размещения акций АО «НК «Казатомпром» на Лондонской фондовой бирже.

По итогам заседания было подписано соглашение между «АО «ФНБ «Самрук-Казына» и инвестиционной компанией «Da Vinci Capital» о создании совместного фонда прямых инвестиций на сумму 100 млн. долл. США. В рамках соглашения фонд инвестирует не менее 40 млн. долл. США в казахстанские предприятия, занятые в секторе информационных технологий и цифровизации, с целью их развития и последующего вывода на IPO.

Кроме того, Фонд «Самрук-Казына» подписал соглашение о соинвестировании с 4-й по величине в мире компанией, специализирующейся на солнечной и ветровой электроэнергетике – «EDP Renovaveis». Документ регламентирует принципы совместной реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане. «EDP Renovaveis» планирует реализовать проект по строительству в РК солнечной электростанции мощностью 250 МВт.

Кроме того, на полях мероприятий было подписано два меморандума о сотрудничестве – между АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» и «International Development Ireland» по оказанию содействия в привлечении ирландских инвестиционных проектов на сумму не менее 50 млрд. тенге на территорию специальных экономических и индустриальных зон РК, а также между Министерством здравоохранения РК и компанией «Gap Insaat» о строительстве больницы на 350 койко-мест в г.Актау в рамках финансирования, предоставленного британским Агентством гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance).

В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение премии за создание лучшей свободной экономической зоны «Global Free Zones of the Year 2019», ежегодно присуждаемой престижным британским журналом «fDi» победителю из числа 5 000 свободных экономических зон мира. Специальная экономическая зона «TURKISTAN» стала победителем в трех номинациях: поддержка малого и среднего бизнеса по Азиатско-Тихоокеанскому региону, выбор главного редактора «Ones To Watch», а также лучший слоган – «Honoring the past, creating the future» (Почитая прошлое, создавать будущее). Данная победа обеспечит узнаваемость и улучшит привлекательность СЭЗ «TURKISTAN» для иностранных инвестиций. Визит казахстанской делегации продлится 24 октября, когда состоится шестое заседание Казахстанско-Британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.