Инвестиции в основной капитал в Алматы выросли до рекордных 1,2 трлн тенге - аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За два последних года инвестиции в основной капитал выросли до рекордных 1 трлн 200 млрд тенге. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем отходить от устоявшегося формата экономики, основанного на базарной торговле, в пользу внедрения новых форматов торговли, в том числе онлайн-продаж», - отметил Б. Сагинтаев, выступая на Активе города по исполнению поручений Главы государства о восстановлении пострадавшего бизнеса и дальнейшему развитию города.

Он отметил, что акимат проводит структурные реформы экономики за счет развития высокопроизводительных отраслей, таких как цифровизация, креативная индустрия, промышленность и другие.

По словам акима, отсутствие востребованных кадров приводит к несоответствиям реальной потребности рынка труда.

«В этой связи поручаю управлениям образования, общественного развития, социального благосостояния пересмотреть программы колледжей при подготовке кадров», - сказал Б. Сагинтаев.

Важным шагом к повышению занятости и качества жизни станет стимулирование деловой активности. За два последних года инвестиции в основной капитал выросли с 820 млрд до рекордных 1 трлн 200 млрд тенге. При этом инвестиции в социальную сферу выросли на 12%.

Сформирован пул из 396 инвестиционных проектов на 4,5 трлн тенге, реализуемых до 2025 года. В прошлом году завершили 83 проекта с созданием 10 тысяч рабочих мест. Всего в прошлом году создано более 55 тысяч новых рабочих мест. В этом году планируется реализовать еще 80 проектов, где будет создано около 11 тысяч новых рабочих мест.

В Индустриальной зоне Алматы за два года введено в эксплуатацию 10 новых предприятий.

В то же время исключено 25 нереализующихся проектов и высвобождено 110 га. На высвобожденные территории привлечено 37 новых проектов, на которых будут созданы 3615 новых рабочих мест. В этом году планируется запуск 15 проектов.