Инвестиции в экономику: почему они важны для Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстан ежегодно увеличивается приток иностранных инвестиций в национальную экономику. В прошлом году было привлечено беспрецедентное количество прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за последние 10 лет, объем которых составил $28 млрд. В каких секторах они сконцентрированы, как облагаются налогом и в каких направлениях стоило бы усилить работу по их привлечению, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Самый высокий показатель привлеченных инвестиций за 10 лет

В прошлом году Казахстан привлек рекордное количество прямых иностранных инвестиций за последние 10 лет. По итогам 2022 года валовый приток ПИИ в нашу страну составил $28 млрд, что на 17,7% больше результатов 2021 года ($23,8 млрд).

По данным Правительства, в 2022 году был обеспечен ввод в эксплуатацию 199 инвестпроектов в ключевых отраслях экономики на 2,3 трлн тенге.

Почему инвесторы предпочитают Казахстан

По мнению экспертов, инвестиционный климат является одной из сильных сторон Казахстана. Инвестировать в нашу страну безопасно, как с точки зрения внешних инвестиций, так и внутренних. Это подтвердил кредитный прогноз международного рейтингового агентства Standard and Poor’s, который занимается оценкой финансовых рынков, изменив значение с «негативного» на «стабильный» в марте этого года для Казахстана.

На правительственном часе в Сенате Парламента в мае этого года депутат Ольга Перепечина назвала основные факторы привлекательности страны для инвесторов.

«Это политическая стабильность, предсказуемость и неизменность законодательства, эффективность госуправления на территории всей страны. И государство держит на контроле все эти звенья, составляющие прочный фундамент инвестиционного климата. Законодательно предусмотрены различные механизмы стимулирования инвестиционной активности в нашей стране», — сказала Ольга Перепечина в ходе своего выступления.

Она напомнила, что в Казахстане функционируют 14 специальных экономических (СЭЗ) и 33 индустриальные зоны, которые предоставляют инфраструктуру и широкий спектр инвестиционных преференций: упрощены процедуры открытия и ведения бизнеса, создана прочная нормативно-правовая база и благоприятные условия для инвестиционной деятельности.

Налоговые льготы для иностранных инвесторов

Говоря о налоговых преференциях, которые предоставляются инвесторам для повышения инвестиционной привлекательности страны, согласно налоговому законодательству РК, практически все прямые инвестиции, которые развивают экономику государства, сосредоточены в специальных экономических зонах, либо в Astana hub или в МФЦА и к ним применяются налоговые льготы в виде освобождения от налогообложения на доходы и другие косвенные налоги.

Если же инвесторы получают вознаграждения или дивиденды от своих инвестиций, то они подпадают под налогообложение. Казахстанские компании направляют вознаграждения или дивиденды иностранным инвесторам с учетом вычета налоговой ставки — 15%.

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, с 1 января 2023 года льготы по дивидендам отменены.

«Исключены льготы в части полного освобождения дивидендов нерезидентов (юридических и физических лиц) от налогообложения с установлением ставки 10% при выполнении условий, установленных Налоговым кодексом (пункты 4 и 5 статьи 646 Налогового кодекса)», — говорится в сообщении КГД.

Однако, по информации Комитета госдоходов, льготы по дивидендам нерезидентов (юридических и физических лиц) по ценным бумагам, находящимся на день реализации в официальных списках фондовой биржи (KASE, МФЦА) сохранены. Данные льготы будут применяться только при ведении регулярных торгов. Критерии определяет Правительство.

В целом, в июле 2022 года в Казахстане была утверждена новая Концепция инвестполитики, с 76 странами действует безвизовый режим, а также функционирует институт инвестиционного омбудсмена.

В какие сектора экономики направляются ПИИ

По видам экономической деятельности больше всего прямых иностранных инвестиций приходится на горнодобывающий сектор -$12,1 млрд.

В 2022 году объем привлеченных инвестиций в обрабатывающую промышленность заметно вырос до $5,6 млрд, равно как и увеличились инвестиции в оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов ($5 млрд). $649,7 млн было направлено на финансовую и страховую деятельность.

Однако, согласно выводам сенатора Ольги Перепечиной, уровень привлечения частных инвестиций в промышленность все же остается низким.

«В структуре объемов производства только 29% приходится на промышленность, 71% - строительство столицы и города Туркестан. Это говорит о том, что наблюдается низкий уровень привлечения частных инвестиций в промышленность, а также низкий объем производства и отсутствие экспортоориентированности СЭЗ», — считает депутат.

По ее словам, основными проблемами, которые препятствуют привлечению инвестиций в СЭЗ, являются незавершенность инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров, неприемлемые сроки окупаемости для инвесторов на этапе завершения сроков функционирования СЭЗ и некоторые другие.

«Конечно проблемы есть и будут, поэтому мы должны на постоянной основе совершенствовать, находить новые инструменты и подходы, вовремя устранять ошибки для достижения итоговой цели. Хочу отметить, что по данному направлению, депутатами на системной основе проводится работа, кроме законодательных инициатив, проведены значительные мероприятия, в том числе выездные», — отметила спикер.

Сенатор сообщила, что в Правительство направлены важные рекомендации касательно дифференцированного подхода при предоставлении льгот в зависимости от объема инвестиций выбора приоритетности видов деятельности на территории СЭЗ, сокращения сроков процедур включения новых видов деятельности в перечень приоритетных видов деятельности, минимизации сроков по выдаче технических условий, предоставления возможности выкупа земельного участка участниками СЭЗ после достижения мощности производства и другие.

Какие страны больше всего инвестируют в Казахстан

Больше всего инвестиций по итогам прошлого года вложили Нидерланды $8,3 млрд, среди других стран, входящих в ТОП инвесторов страны — США - $5,1 млрд, Швейцария - $2,8 млрд, Бельгия - $1,6 млрд, Россия - $1,52 млрд, Южная Корея - $1,48, Китай - $1,43. Эти страны входят в ТОП инвесторов Казахстана на протяжении последних лет.

В какие проекты вкладывают свои финансы инвесторы

Более 80% инвестиций Нидерландов приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. В данной сфере действует более 50 компаний с участием капитала из этой страны. Остальные инвестиции направляются в сферу сельского хозяйства, в обрабатывающий сектор.

Большая часть инвестиций США также сконцентрированы в горнодобывающем секторе. Небольшой объем прямых инвестиций США зафиксирован в финансовой и страховой деятельности и геологоразведке.

Третий по объему инвестиций партнер Казахстана — Швейцария, в основном также вкладывают в горнодобывающий сектор и сельскохозяйственные проекты. Россия инвестирует в горнодобывающий сектор, одним из значимых проектов является проект по добыче урана. В целом, более 30% всех инвестиций приходится на горнодобывающий сектор.

Китай также является одним из крупнейших инвесторов Казахстана. Во время своего последнего визита в КНР в мае этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в круглом инвестиционном столе, а также встретился с представителями крупных китайских компаний. К слову, общий объем китайских инвестиций в Казахстан составил $23,2 млрд за годы независимости. В нашей стране успешно работают такие крупные китайские корпорации, как CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei. Обе стороны пришли к выводу, что потенциал инвестиционного сотрудничества есть куда расширять. Глава государства пригласил китайских инвесторов инвестировать в проекты по электроэнергетике, ВИЭ и проекты в сельском хозяйстве. В целом, по итогам этого визита было подписано 47 документов на $22 млрд.

В частности, по данным Национальной компании «Kazakh Invest», было подписано соглашение между ТОО «Meridian Company» и «HKC Corporation», по которому предполагается привлечение инвестиций в размере более 11,8 млрд тенге на создание предприятия по производству бытовой техники. Производственная мощность предприятия составит до 500 тысяч единиц бытовой техники в год. Кроме того, было заключено соглашение между «Orbis Manufacturing» и «EXEED INT» по строительству завода по производству автомобилей «Exeed». Мощность завода 80 тысяч автомобилей в год. Общая стоимость проекта — $150 млн.

В ходе круглого стола Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане запускается мелкоузловая сборка китайских автомобилей. В целом сотрудничество Казахстана и Китая в этой сфере выходит на новый уровень. Так, в рамках реализации проекта мультибрендового завода «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» запланировано производство автомобилей под брендами «Changan», «Haval» и «Chery» методом мелкоузлового производства. Предполагается производство не менее 30 000 единиц автомобилей каждого из указанных брендов ежегодно. – количество создаваемых мест 2600, общая стоимость 115 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2025 году.

Почему инвестиции выгодны Казахстану

Экономист Арман Байганов отмечает, что выгодность инвестиций нужно оценивать по мультипликативному эффекту.

«Во-первых, когда инвесторы приходят, создаются новые рабочие места. Это сокращает уровень безработицы и снижает социальную напряженность, ведь людей трудоустраивают, они начинают получать заработные платы, которые, к слову, облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН). То есть появляются новые налоговые отчисления в бюджет. Во-вторых, когда создаются новые производства, возле них создаются различные смежные и дополнительные компании, они покупают различные услуги, которые не входят в эту экономически свободную от налогов зону. Таким образом, новые производства создают спрос на другие товары внутри страны. Снова новые налоговые отчисления в бюджет. В-третьих, инвесторы, особенно зарубежные, как правило, всегда приходят с дешевыми длинными деньгами. Кроме того, чаще всего инвесторы берут часть обязательств по строительству объектов социальной инфраструктуры на себя – школы, больницы, поликлиники, а это всегда выгодно государству, поскольку государство не вкладывает свои средства, а социальные объекты остаются у нас», — разъяснил Арман Байганов.

Помимо денежных вложений, инвесторы привносят новые технологии, особенно крупные компании.

Фото: soupstock.in

«Крупные предприятия всегда более инновационно совершенны, ведь они аккумулируют и внедряют лучший опыт со всего мира. И этот опыт, технологии, менеджмент они привносят сюда», — отметил эксперт.

По его словам, инвестиции – это один из драйверов роста экономики любого государства. И чем больше инвесторы готовы вкладывать свои финансы в государство, тем более успешным оно считается.

К слову, по данным АО «Национальная компания «Kazakh invest», в 2022 году было запущено 46 проектов на общую сумму $4,1 млрд с созданием более 6 тысяч новых рабочих мест.

В целом, Президентом перед казахстанским правительством поставлена задача по привлечению $150 млрд ПИИ до 2029 года. При этом, в 2023 году Правительство ставит своей задачей привлечь не менее $24 млрд иностранного капитала в национальную экономику. Также в этом году планируется запустить 281 инвестпроектов на сумму 1,9 трлн тенге.