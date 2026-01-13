Инцидент возле сборного пункта призывников в Шымкенте прокомментировали в Минобороны

В социальных сетях появилось видео, сопровождаемое утверждениями о применении силы к призывникам и их принудительном призыве в армию в Шымкент. Публикации быстро разошлись по мессенджерам, вызвав возмущения и требования провести проверку.

После резонанса ситуацию ситуацию официально прокомментировали в Министерстве обороны.

— 20 декабря 2025 года на территории городского сборного пункта в Шымкенте произошел конфликт между инспекторами местного исполнительного органа, временно прикомандированными к департаменту по делам обороны города, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что участники инцидента не являются сотрудниками департамента по делам обороны.

В итоге инцидент был урегулирован начальником призыва Енбекшинского и Каратауского районов Шымкента.

— На сегодняшний день конфликт между указанными сотрудниками полностью исчерпан. Информация о якобы имевшем место избиении призывника, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности, — добавили в министерстве.

