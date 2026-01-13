РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:45, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Инцидент возле сборного пункта призывников в Шымкенте прокомментировали в Минобороны

    Распространившееся в соцсетях видео о якобы избиении призывника в Шымкенте вызвало резонанс. В Министерстве обороны заявили, что новобранцы в конфликте не участвовали, и призвали ориентироваться на подтвержденные данные, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Первые военные журналисты приняли присягу в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    В социальных сетях появилось видео, сопровождаемое утверждениями о применении силы к призывникам и их принудительном призыве в армию в Шымкент. Публикации быстро разошлись по мессенджерам, вызвав возмущения и требования провести проверку.

    После резонанса ситуацию ситуацию официально прокомментировали в Министерстве обороны.

    — 20 декабря 2025 года на территории городского сборного пункта в Шымкенте произошел конфликт между инспекторами местного исполнительного органа, временно прикомандированными к департаменту по делам обороны города, — сообщили в ведомстве.

    В Минобороны подчеркнули, что участники инцидента не являются сотрудниками департамента по делам обороны.

    В итоге инцидент был урегулирован начальником призыва Енбекшинского и Каратауского районов Шымкента.

    — На сегодняшний день конфликт между указанными сотрудниками полностью исчерпан. Информация о якобы имевшем место избиении призывника, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности, — добавили в министерстве.

    Ранее в Нацгвардии прокомментировали смерть солдата, проходившего срочную службу в воинской части Шымкента.

    Военные Шымкент Минобороны РК
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
