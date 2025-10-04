РУ
    Инцидент в воинской части Алматы: солдат спрыгнул с третьего этажа

    Солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа в Алматы и был доставлен в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вооруженные силы РК ҚР Қарулы күштері
    Фото: Kazinform

    В пресс-службе Регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК сообщили, что инцидент произошел 4 октября в воинской части №5571. Пострадавшего военнослужащего доставили в Больницу скорой помощи Алматы, где он получает необходимую медицинскую помощь.

    По данным ведомства, во время службы у солдата был диагностировано «расстройство адаптации» — ранее он пережил утрату близкого родственника и ожидал решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая должна была определить его пригодность к дальнейшему прохождению службы.

    — Записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства. Назначена служебная проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении.

    Ранее в Мангистауской области солдат попал в центр психического здоровья после попытки суицида.

    Недавно во время плановых занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей десантно-штурмовых войск, дислоцированной в Жетысуском гарнизоне, произошел трагический инцидент. В результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием погиб военнослужащий срочной службы. 

