Инцидент с участием сторонника движения «Атажурт» прокомментировали в полиции Талдыкоргана

Сообщалось, что он, сопровождая свои действия оскорблениями, подошел к незнакомому мужчине с инвалидностью и нанёс ему несколько ударов из-за его публичного мнения.

Как уточнили в полиции, 18 ноября в органы внутренних дел поступило заявление от жителя Талдыкоргана о нанесении ему телесных повреждений и оскорблений со стороны неизвестного.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, по итогам которых действиям фигуранта дадут окончательную правовую оценку.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле, и полиция обеспечит объективное и законное рассмотрение материалов дела.

