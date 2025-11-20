Инцидент с участием сторонника движения «Атажурт» прокомментировали в полиции Талдыкоргана
В социальных сетях распространилась информация о провокационном инциденте в Талдыкоргане с участником правозащитного движения «Атажурт», передает корреспондент агентства Kazinform.
Сообщалось, что он, сопровождая свои действия оскорблениями, подошел к незнакомому мужчине с инвалидностью и нанёс ему несколько ударов из-за его публичного мнения.
Как уточнили в полиции, 18 ноября в органы внутренних дел поступило заявление от жителя Талдыкоргана о нанесении ему телесных повреждений и оскорблений со стороны неизвестного.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, по итогам которых действиям фигуранта дадут окончательную правовую оценку.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле, и полиция обеспечит объективное и законное рассмотрение материалов дела.
