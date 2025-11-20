РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Инцидент с участием сторонника движения «Атажурт» прокомментировали в полиции Талдыкоргана

    В социальных сетях распространилась информация о провокационном инциденте в Талдыкоргане с участником правозащитного движения «Атажурт», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Инцидент с участием сторонника движения «Атажурт» прокомментировали в полиции Талдыкоргана
    Фото: МВД РК

    Сообщалось, что он, сопровождая свои действия оскорблениями, подошел к незнакомому мужчине с инвалидностью и нанёс ему несколько ударов из-за его публичного мнения.

    Как уточнили в полиции, 18 ноября в органы внутренних дел поступило заявление от жителя Талдыкоргана о нанесении ему телесных повреждений и оскорблений со стороны неизвестного.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, по итогам которых действиям фигуранта дадут окончательную правовую оценку.

    В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле, и полиция обеспечит объективное и законное рассмотрение материалов дела.

    Ранее сообщалось, что МВД Кыргызстана проверяет видео с оскорблениями со стороны экс-супруги Дмитрия Бивола.

    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают