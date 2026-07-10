Инцидент с самолетом в Бишкеке: авиакомпания лишилась лицензии

7 июля в международном аэропорту «Манас» произошла аварийная ситуация с самолетом авиакомпании Tez Jet, выполнявший рейс Бишкек- Ош, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным ОАО «Аэропорты Кыргызстана», после происшествия Государственное агентство гражданской авиации КР приступило к официальному расследованию обстоятельств инцидента.

Одновременно была проведена внеплановая инспекционная проверка деятельности авиакомпании Tez Jet.

— По результатам проверки выявлены грубые нарушения требований авиационного законодательства КР, непосредственно влияющие на обеспечение безопасности полетов. На основании установленных нарушений Государственным агентством гражданской авиации принято решение об аннулировании лицензии авиакомпании Tez Jet, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Бишкека у самолета при взлете сломалась одна из задних стоек шасси, после чего воздушное судно накренилось на левое крыло. На борту находился 181 пассажир и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.

Позже инцидент прокомментировали в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».