Аварийный инцидент с самолетом прокомментировали в Кыргызстане

В международном аэропорту «Манас» самолет, выполнявший рейс Бишкек- Ош, попал в аварийную ситуацию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По информации ОАО «Аэропорты Кыргызстана», 7 июля 2026 года при подготовке к выполнению рейса Бишкек — Ош воздушным судном McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании TezJet после руления и занятия исполнительного старта в ходе предполетных процедур произошло подломление левой основной стойки шасси.

В результате воздушное судно накренилось влево, коснулось левым крылом поверхности взлетно-посадочной полосы и остановилось. Были своевременно приняты все необходимые меры. Пострадавших нет.

Фото: Гульмира Абдрахманова / Kazinform

По данному факту Государственным агентством гражданской авиации Кыргызстана проводится официальное расследование.

В настоящее время воздушное судно эвакуировано со взлетно-посадочной полосы, а также проведены работы по устранению следов вылившегося авиакеросина.

Международный аэропорт «Манас» возобновил свою работу с 9:00.

Фото: Гульмира Абдрахманова / Kazinform

До завершения необходимых проверочных мероприятий принято решение о временном приостановлении эксплуатации воздушных судов авиакомпании TezJet.

Напомним, накануне в аэропорту Бишкека самолет с 181 пассажиром и 6 членами экипажа попал в аварийную ситуацию.

Ранее сообщалось об авиаинциденте в Китае — 26 июня самолет врезался в высочайший небоскреб Пекина: погиб пилот, 13 человек пострадали.