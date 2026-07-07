Самолет с 181 пассажиром попал в аварийную ситуацию в аэропорту Бишкека

В международном аэропорту «Манас» у самолета при взлете сломалась одна из задних стоек шасси, после чего воздушное судно накренилось на левое крыло, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», на борту самолета авиакомпании TezJet, выполнявшего рейс Бишкек — Ош, находился 181 пассажир и шесть членов экипажа.

Фото: ОАО "Аэропорты Кыргызстана"

Серьезно пострадавших нет, у некоторых пассажиров имеются легкие ушибы. Все граждане были эвакуированы.

На месте происшествия работают пожарные службы, медицинские бригады, руководство аэропорта и представители авиакомпании TezJet.

Фото: ОАО "Аэропорты Кыргызстана"

— В настоящее время самолет находится на взлетно-посадочной полосе. Все рейсы приостановлены. На данный момент 14 авиарейсов задержаны. Рейсы, которые должны были прибыть в Бишкек, перенаправляются в другие города. Сейчас устраняются последствия аварии, — сообщили в компании.

Ранее Kazinform сообщал об авиаинциденте в Китае - 26 июня самолет врезался в высочайший небоскреб Пекина: погиб пилот, 13 человек пострадали.