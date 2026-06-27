Самолет врезался в высочайший небоскреб Пекина: погиб пилот, 13 человек пострадали

В Пекине расследуют крушение легкомоторного самолета, в результате которого погиб пилот и пострадали 13 человек, передает Kazinform со ссылкой на Reuters .

Власти Пекина начали расследование обстоятельств крушения легкомоторного самолета, который в пятницу, 26 июня, врезался в самое высокое здание китайской столицы. В результате авиапроисшествия погиб пилот, еще 13 человек, находившихся на земле, получили ранения.

По данным правительства района Чаоян, все пострадавшие проходят лечение, а причины инцидента устанавливаются.

Как говорится в официальном заявлении, опубликованном в субботу, одномоторный двухместный легкий спортивный самолет столкнулся с высотным зданием во время полета в районе Восточной третьей кольцевой дороги в Чаояне. Авария произошла 26 июня в 17:55 по местному времени.

— На борту находился только пилот, который погиб, — сообщили власти, не уточнив возможные причины крушения.

Повреждения небоскреба, по предварительным данным, ограничились пробоиной в фасаде после разрушения двух крупных стеклянных панелей. К субботе поврежденный участок был временно закрыт защитной конструкцией.

528-метровая башня CITIC Tower, также известная как China Zun, расположена в центральном деловом районе Пекина.

Это первое подобное происшествие в Пекине с 2022 года, когда туристический вертолет потерпел крушение во время полета между районами Чанпин и Фаншань, тогда погибли оба пилота.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет с регистрационным номером B-12PP находился в воздухе около 17:30 в северо-восточной части Пекина. Он выполнил широкий круг, после чего направился в сторону центра города, примерно в 50 километрах от места вылета. Сигнал перестал передаваться в 17:55, когда воздушное судно уже находилось над районом Чаоян.

24 июня Kazinform сообщал о том, что самолет SCAT не смог сесть в Шымкенте и приземлился на запасном аэродроме в Таразе из-за ухудшения погодных условий.