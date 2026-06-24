Самолет SCAT не смог сесть в Шымкенте и приземлился на запасном аэродроме в Таразе

Пассажиры рейса Алматы — Шымкент столкнулись с сильной турбулентностью из-за резкого ухудшения погоды. Самолет авиакомпании SCAT не смог приземлиться в Шымкенте и был направлен на запасной аэродром в Таразе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсети Threads появились видеозаписи из салона самолета, на которых запечатлены сильная тряска и вспышки молний за бортом. Одна из пассажирок рассказала, что рейс изначально задержали в Алматы на час, сильная турбулентность началась уже при заходе на посадку в Шымкенте.

— Примерно за 15 минут до посадки погода резко ухудшилась, началась сильная гроза, сверкали молнии. Из-за сильной турбулентности самолет не мог безопасно приземлиться и начал сильно раскачиваться. Мы находились уже близко к земле, поэтому многие пассажиры испугались: некоторые плакали, читали дуа и молились. Бортпроводники постоянно просили не паниковать и уверяли, что ситуация находится под контролем. В итоге экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Тараз, куда мы прибыли около двух часов ночи. Позже был организован повторный вылет в Шымкент, однако почти половина пассажиров отказалась продолжать полет после пережитого, — рассказала пассажирка.

В ответе на официальный запрос Kazinform в авиакомпании SCAT прокомментировали ситуацию.

— При заходе на посадку в аэропорту Шымкента произошло быстрое ухудшение погодных условий: усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду, грозовая деятельность, ливневые осадки и вероятный сдвиг ветра. В связи с этим экипаж принял решение выполнить уход на запасной аэродром в Тараз. После улучшения погодных условий воздушное судно продолжило выполнение рейса. Время нахождения на запасном аэродроме составило около 1,5 часа, после чего самолет выполнил посадку в Шымкенте в штатном режиме. Безопасность пассажиров и экипажа является безусловным приоритетом, — сообщила представитель авиакомпании SCAT Виктория Старожилова.

По данным «Казгидромета», в городе порывы ветра достигали 17 метров в секунду, что по классификации синоптиков относится к категории опасных метеорологических явлений.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что, несмотря на непогоду, резкого всплеска обращений в экстренные службы не зафиксировано. Спасатели продолжали работать в штатном режиме.

— В ходе оперативного реагирования в районе Туран, на пересечении улиц Арыстанбаб и Отырар в микрорайоне Казыгурт, спасатели убрали лист профнастила размером 8 на 4 метра, который ветром зацепило за электрический столб. Других экстренных обращений на пульт «112» не поступало, — сообщили в ДЧС Шымкента.

Ранее синоптики предупреждали, что на территорию Казахстана смещается циклон с грозовыми дождями, градом и шквалистым ветром.