Интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в эфире китайского телеканала CCTV

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в эфире китайского телеканала CCTV будет показано интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В преддверии государственного визита в КНР Президент ответит на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахстанско-китайских отношений, глобальной и региональной политики.

Программа Leaders Talk специализируется на освещении международной проблематики. Ранее эксклюзивные интервью программе давали более 20 глав государств и руководителей мировых организаций.