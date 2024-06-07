Интернет-зависимость вызывает изменения в мозге подростков – исследование

Подростки с интернет-зависимостью испытывают изменения в химическом составе мозга, которые могут привести к аддиктивному поведению и склонностям к зависимости, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Mental Health, проанализированы 12 статей с участием 237 молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет, у которых в период с 2013 по 2023 год была официально диагностирована интернет-зависимость.

Интернет-зависимость определяется как неспособность человека сопротивляться желанию пользоваться интернетом, что негативно сказывается на его психологическом состоянии, а также на его социальной, академической и профессиональной жизни.

В ходе исследований использовалась функциональная магнитно-резонансная томография для изучения взаимодействия областей мозга у участников, страдающих интернет-зависимостью, как во время отдыха, так и при выполнении заданий.

Последствия интернет-зависимости проявлялись во множестве нейронных сетей в мозге подростков. Наблюдалась смесь повышенной и пониженной активности в тех частях мозга, которые активируются во время отдыха.

При этом наблюдалось общее снижение функциональной связи в участках мозга, участвующих в активном мышлении. Обнаружено также, что эти изменения приводят к возникновению у подростков аддиктивного поведения и склонности к нему, а также к изменениям в поведении, связанным с интеллектуальными способностями, физической координацией, психическим здоровьем и развитием.

- Подростковый возраст - важнейший этап развития, во время которого люди претерпевают значительные изменения в своей биологии, познании и личности. В результате в этот период мозг особенно уязвим к побуждениям, связанным с интернет-зависимостью, таким как компульсивное использование интернета, тяга к работе с мышью или клавиатурой, и использование мультимедийных средств, - говорит автор исследования, магистрант Института детского здоровья Университетского колледжа Лондона Макс Чанг.

Поскольку смартфоны и ноутбуки становятся все более доступными, интернет-зависимость становится все более серьезной проблемой во всем мире. Предыдущие исследования показали, что в Великобритании люди проводят в сети более 24 часов в неделю, и более половины опрошенных заявили о своей зависимости от интернета.

- Результаты нашего исследования показывают, что это может привести к потенциально негативным изменениям в поведении и развитии, которые могут повлиять на жизнь подростков. Например, им может быть трудно поддерживать отношения и социальную активность, они могут лгать о своей деятельности в интернете, нерегулярно питаться и испытывать нарушения сна, - добавил он.

Британский регулятор Ofcom, отвечающий за телерадиовещание, телекоммуникации и почтовую связь, обнаружил, что из 50 миллионов интернет-пользователей в Великобритании более 60% заявили, что использование интернета негативно сказывается на их жизни, например, они опаздывают или пренебрегают домашними делами.