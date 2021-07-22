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Интерактивная карта строительства Алматы: где ее найти и как использовать

22 Июля 2021 20:05
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Интерактивная карта строительства Алматы: где ее найти и как использовать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы оцифруют строительную деятельность и перенесут все данные на одну интерактивную карту. Об этом в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций заявил руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил главный архитектор Алматы, на базе геопортала города создана Интерактивная карта мониторинга строительства объектов. Этот ресурс обеспечивает доступ ко всей необходимой информации о строящихся объектах и тех, которые будут построены.

«Теперь в онлайн-режиме можно получить информацию о многоквартирных жилых комплексах и проектах индивидуального жилищного строительства. Информация обновляется в режиме онлайн», - сообщил А. Ахмеджанов.

Кроме того, на данном портале содержится вся необходимая информация: паспорт строительства, наименование проекта, застройщик, кадастровый номер, сведения о согласии эскизного проекта, сведения по выданным АПЗ, срок начала строительства, срок ввода в эксплуатацию, авторский/технический надзор, площадь застройки, этажность, количество квартир.

Карта размещена на сайте управления городского планирования и урбанистики Алматы.


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#Инфраструктурные проекты   #Алматы   #Строительство   #Жилье  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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