Интенсивный сад в Толеби превысил 400 гектаров

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИФОРМ - В Толебийском районе площадь интенсивного садоводства достигла 436 гектаров. Так, сельскохозяйственный производственный кооператив «Казыгурт бактары», расположенный в селе Абай Кемекалганского сельского округа, приступил к посеву яблони, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Производственный кооператив - один из крупнейших проектов в регионе. На сегодняшний день хозяйство высадило 265 000 деревьев, привезенных из Италии, на площади 138 гектаров. Яблоки таких сортов, как Грении Смит, Айдаред, Голден Делишес, Гала, сегодня дают урожай, и предприниматель занимается сбором спелых фруктов. В интенсивном яблоневом саду установлены опорные столбы, солнцезащитная сетка и система капельного орошения.

Аким района Телгараев Толеген посетил производственный кооператив, где ознакомился с ходом проделанной работы. К сезонным работам привлекаются 150 человек.