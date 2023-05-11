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Интенсивная перестрелка произошла на азербайджано-армянской границе

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
11 Мая 2023, 14:20
Интенсивная перестрелка произошла на азербайджано-армянской границе Фото: mod.gov.az

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Очередное вооруженное столкновение произошло на линии соприкосновения Азербайджана и Армении, в ходе чего пострадали 5 человек. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и целенаправленном обострении обстановки на приграничье, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оборонные ведомства двух стран.

По данным Министерства обороны Азербайджана, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии.

«В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу», - говорится в заявлении.

Сообщается, что раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение. В Кяльбаджарской военной прокуратуре по факту ранения военнослужащего ВС Азербайджана возбуждено уголовное дело.

Азербайджанская сторона утверждает, что ВС Армении обстреливают позиции Азербайджана с использованием крупнокалиберных орудий и минометов.

В свою очередь, Минобороны Армении утверждает, что «11 мая с 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли артиллерийский и минометный огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотк (Зод)».

По состоянию на 07:00, с армянской стороны - четверо раненых. По сообщение Минобороны Армении,на 07.50 перестрелка на границе продолжалась.

Сообщается также о применении ВС Азербайджана беспилотников «Bayraktar».

В оборонном ведомстве проинформировали, что с армянской стороны по состоянию на 10:25 часов имеются 4 раненых.

«Состояние 2 раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное, 2 - средней тяжести. На данный момент жизни раненых военнослужащих ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

В настоящее время Минобороны Армении сообщает о спаде напряженности на армяно-азербайджанской условной границе. В то же время азербайджанская сторона утверждает, что вооруженные силы Армении стягивают на место дополнительные силы, личный состав и технику.

Ранее 11 апреля на линии соприкосновения двух стран произошла ожесточенная перестрелка, в результате с обеих сторон погибло не менее 7 военнослужащих. Стороны конфликта обвинили друг друга в провокации.

Ранее Премьер-министр Армении назвал условия для мирного соглашения с Азербайджаном.


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