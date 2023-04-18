Премьер-министр Армении назвал условия для мирного соглашения с Азербайджаном

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном станет реальным в случае признания сторонами территориальной целостности друг друга. Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана и предлагала за основу карты времен СССР. Об этом в Парламенте заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий ни сегодня, ни когда-либо еще. Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения», - заявил Никол Пашинян в Парламенте, представляя отчет Правительства страны за 2022 год.

По словам Никола Пашиняна, фактически стороны договорились об этом 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября 2022 года в Сочи, и договоренности об этом были зафиксированы в соответствующих публичных заявлениях.

«Тем не менее, и из Еревана, и из Баку раздаются официальные заявления, обвиняющие противоположную сторону в невыполнении договоренностей. Должен также сказать, что утверждения о том, что Армения отказалась или отказывается полностью признать территориальную целостность Азербайджана во время переговоров по мирному договору, не соответствуют действительности, и мы можем это доказать. Мы сами предлагали приложить к договору о мире карты Армянской и Азербайджанской ССР, подготовленные и утвержденные СССР, как основу признания территориальной целостности двух стран», - подчеркнул Никол Пашинян.