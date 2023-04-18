Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Премьер-министр Армении назвал условия для мирного соглашения с Азербайджаном

Автор:  
Азамат Альмаганбетов
18 Апреля 2023, 17:16
Премьер-министр Армении назвал условия для мирного соглашения с Азербайджаном

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном станет реальным в случае признания сторонами территориальной целостности друг друга. Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана и предлагала за основу карты времен СССР. Об этом в Парламенте заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий ни сегодня, ни когда-либо еще. Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения», - заявил Никол Пашинян в Парламенте, представляя отчет Правительства страны за 2022 год.

По словам Никола Пашиняна, фактически стороны договорились об этом 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября 2022 года в Сочи, и договоренности об этом были зафиксированы в соответствующих публичных заявлениях.

«Тем не менее, и из Еревана, и из Баку раздаются официальные заявления, обвиняющие противоположную сторону в невыполнении договоренностей. Должен также сказать, что утверждения о том, что Армения отказалась или отказывается полностью признать территориальную целостность Азербайджана во время переговоров по мирному договору, не соответствуют действительности, и мы можем это доказать. Мы сами предлагали приложить к договору о мире карты Армянской и Азербайджанской ССР, подготовленные и утвержденные СССР, как основу признания территориальной целостности двух стран», - подчеркнул Никол Пашинян.

Азербайджан   Армения   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие