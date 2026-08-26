Интеллектуальные системы и беспилотный транспорт будет развивать КаздорНИИ совместно с China TransInfo

КаздорНИИ и China TransInfo договорились о трансферте технологий и переподготовке специалистов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

АО «КаздорНИИ» и китайская компания China TransInfo Technology Co., Ltd подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены совместно развивать современные решения для дорожной отрасли Казахстана, включая трансферт технологий, локализацию оборудования и переподготовку отечественных специалистов.

Соглашение было заключено в рамках рабочего визита делегации КаздорНИИ в Китай. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет проработка возможности создания совместного центра компетенций на базе Института.

Предполагается, что центр будет использоваться для обмена технологическим опытом, подготовки казахстанских специалистов, адаптации зарубежных разработок к отечественным условиям и последующего внедрения современных решений в дорожной отрасли.

В числе перспективных направлений сотрудничества — интеллектуальные транспортные системы, динамический весогабаритный контроль, видеоаналитика, а также технологии взаимодействия, необходимые для дальнейшего развития беспилотного транспорта.

Отдельное внимание стороны намерены уделить трансферту технологий и возможности локализации современного оборудования в Казахстане. Такой подход позволит не только использовать готовые зарубежные решения, но и формировать собственные компетенции для их внедрения, эксплуатации и дальнейшего развития.

В ходе визита в Китай казахстанская делегация также ознакомилась с реализованными проектами и техническими возможностями China TransInfo Technology в сфере интеллектуальной транспортной инфраструктуры.

China TransInfo Technology специализируется на разработке интеллектуальных транспортных систем, технологий видеоаналитики, весогабаритного контроля и решений для цифровой транспортной инфраструктуры.

Подписанный меморандум станет основой для дальнейшей проработки конкретных совместных проектов и применения международного технологического опыта с учетом особенностей дорожной инфраструктуры Казахстана.

Как сообщалось ранее, в Казахстане запускают пилотный проект по внедрению автомобилей с условной и высокой степенью автоматизации управления.