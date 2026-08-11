Беспилотные автомобили начнут тестировать в трех городах Казахстана

В Казахстане запускают пилотный проект по внедрению автомобилей с условной и высокой степенью автоматизации управления, передает Kazinform.

Проект будет действовать в течение трех лет в Астане, Алматы и Косшы Акмолинской области. Испытания пройдут как на специальных полигонах, так и по утвержденным маршрутам на дорогах общего пользования.

Участие в пилотном проекте будет добровольным. Для допуска юридическим лицам необходимо направить в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК сопроводительное письмо и заявление о принятии соответствующих обязательств.

За движением транспортного средства будет следить удаленный оператор.

В случае дорожно-транспортного происшествия представитель участника пилотного проекта должен в течение 30 минут прибыть на место и предоставить полную непрерывную видеозапись событий до и после аварии.

Кроме того, каждый автомобиль должен быть застрахован на сумму не менее 60 млн тенге на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Страхование должно действовать на протяжении всего периода участия в пилотном проекте.

Совместный приказ Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, МВД и Министерства транспорта РК вступит в силу 21 августа 2026 года.