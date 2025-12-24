Интеграция прокуратуры с Kundelik поможет своевременно выявлять детей из группы риска

Генеральный прокурор Берик Асылов на коллегии по итоговом года заслушал прокуроров областей по вопросам обеспечения защиты прав детей.

Прокуратурой Западно-Казахстанской области представлен проект «Қауіпсіз Өңір», направленный на выявление и снижение криминогенных рисков. Это благоустройство опасных участков, освещении улиц, мониторинг инфраструктуры, усилении профилактической и патрульной работы — на основе анализа данных о правонарушениях. Уже есть значительные результаты, снижены ряд рисков, обеспечена инфраструктура по пути следования детей в школы, выявлены факты буллинга с принятием экстренных мер.

— Это корреспондируется с требованиями Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул, что создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства. Дети — это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне. Поручил всем прокурорам регионов провести аналогичную работу, уделив особое внимание вопросам безопасности детей. Определить опасные участки, усилить освещение, патрулирование и обеспечить реальное взаимодействие с местными исполнительными органами, полицией — основная задача прокуроров на предстоящий период. Защита детей от преступного посягательства и формирование надежной, безопасной среды для их жизни должны стать безусловным приоритетом работы государственных органов на всех уровнях, — отметил Берик Асылов в социальной сети X.

Прокуратурой Алматинской области совместно с платформой Kundelik заключен меморандум и на главной странице приложения заработал блог прокуратуры. Он направлен на повышение правовой культуры и обеспечение безопасности детей.

Для лучшего восприятия правовых основ предусмотрены четыре основных механизма взаимодействия. Материалы (фото, видео, текстовые форматы, вебинары) структурированы по возрастам учащихся, в доступной форме объясняют сложные правовые вопросы, содержат рекомендации и советы и используются в образовательном процессе.

Процесс обратной связи с детьми выстроен через QR-коды, а также возможность подачи анонимных обращений через мессенджеры. Блог просмотрели 210 тыс. учеников и их родителей.

Как подчеркнул Генеральный прокурор, коллаборация с Kundelik позволила не только доносить правовую информацию, но и анализировать имеющиеся сведения, использовать их в рамках проекта «Счастливое и безопасное детство», а также и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию.

В результате проведенной работы свыше 16 тысяч детей получили предусмотренные медицинские услуги, более четырех тысяч родителей обеспечены положенными социальными отчислениями. Оказана своевременная помощь трехлетнему ребенку, оставшемуся без попечения: отец отбывал наказание, мать вела асоциальный образ жизни. Мать направлена на принудительное лечение от алкоголизма, ребенок обеспечен надлежащим уходом и вниманием в Центре адаптации несовершеннолетних.

И это лишь часть проделанной работы, говорится в публикации.

В целях систематизации работы прокуроров по защите прав детей, повышения эффективности информирования как самих детей, так и их родителей, прокурорам поручено провести аналогичную интеграцию с платформой Kundelik. Это позволит:

объединить и систематизировать все проекты прокуратуры, направленные на защиту прав детей;

выстроить единый, скоординированный подход к работе с конкретной группой детей и родителей;

усилить правовое воспитание и формирование законопослушного гражданина через удобный и уже привычный цифровой инструмент.

Вся эта работа направлена на формирование безопасной среды для детей и реализацию принципов «Закона и Порядка» на практике — через профилактику, своевременную помощь и защиту прав каждого ребенка.

