Иностранцы организовали производство синтетических наркотиков в Алматинской области

В результате проведенной спецоперации по методу контролируемой поставки из города Шу в Алматинскую область в пригородном массиве «Турарские дачи» Карасайского района пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Преступную схему по производству и распространению синтетических наркотиков организовали два гражданина из соседнего государства.

— В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 11 кг синтетических наркотиков «мефедрон», тем самым, не допущено поступление на рынок сбыта около 35 тысяч разовых доз на сумму 1,6 млн долларов США. Кроме того, при обыске лаборатории изъято 20 литров и 115 кг психотропных веществ, более двух тонн прекурсоров, при переработке которых планировалось изготовить 120 кг синтетических наркотиков. Преступной среде нанесен урон на сумму 17,5 млн долларов США. Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается, — сообщил и. о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

В Казахстане за шесть месяцев 2025 года выявлено 3 988 уголовных правонарушений, связанных с наркотиками. Изъято 6,4 тонны запрещённых веществ, закрыты 99 нарколабораторий.