Более шести тонн наркотиков изъято в Казахстане за полгода

- Главная ставка сегодня — на предупреждение, а не только наказание. Профилактика наркопотребления выходит за рамки стандартных лекций. За полгода в стране проведено 9 430 мероприятий. Из них 630 спортивных. Формат разнообразный — это уличные акции, встречи со школьниками, челленджи в Instagram, подкасты и тренинги. В них приняли участие более миллиона подростков и молодых людей, — подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел РК Бауржан Аленов на заседании общественного совета по профилактике наркопреступлений.

По его словам, общественные активисты всё чаще работают вместе с полицией и местными органами власти. Так, в Павлодаре прошёл антинаркотический турнир по волейболу. В Усть-Каменогорске — открытые уроки с подростками. В Астане — прямой эфир, подкасты, а также шоу дронов с призывом «Закон и порядок».

Фото: КБН МВД РК

Появляются и новые подходы. Запущен онлайн-модуль для обучения специалистов на сайте esbol.kz, создан обучающий контент для родителей и учителей, разрабатываются программы ресоциализации бывших осуждённых.

Пока полиция продолжает борьбу с распространителями, общество всё активнее включает защиту молодёжи от вовлечения в наркосреду. Противостояние меняет формат: вместо формальных докладов — живое участие и совместная ответственность.

Ранее сообщалось, что около 500 сайтов по сбыту наркотиков заблокировала полиция Астаны.