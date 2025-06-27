Около 500 сайтов по сбыту наркотиков заблокировала полиция Астаны

— В целом, в столице оперативная ситуация стабильная. В результате принимаемых комплексных мер преступность в этом году сократилась на 9%. Повысились показатели раскрываемости преступлений всех категорий. Раскрываются случаи убийства, изнасилования, разбоя, хулиганства, грабежей, мошенничества, краж, нанесения тяжких телесных повреждений, тяжкие наркопреступления, угоны. Проведенная работа дала возможность для сокращения количества мошенничеств, в том числе интернет-мошенничеств, повышения их раскрываемости. Задержаны 77 человек и три группы. Реализуется республиканский комплексный план по противодействию наркомании и программа «Астана — город без наркотиков» на 2024–2025 годы, — сказал Марат Тулебаев.

По его словам, на блокировку были направлены 488 сайта, заблокированы 1792 карты. По фактам незаконной рекламы наркотиков возбуждено 8 уголовных дел. Совместно с прокураторой и «Казахтелеком» ликвидированы 2 мошеннических колл-центра.

На заседании маслихата также рассматриваются отчёт постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью, вопросы о присвоении наименования безымянной улице города Астаны, о ходе исполнения критических замечаний и предложений, высказанных на сессиях маслихата и другие.