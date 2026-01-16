Иностранцы организовали мошеннический call-центр в Алматы

Операцию провела полиция Алматы при координации прокуратуры и в рамках меморандума о взаимодействии с АО «Казахтелеком» и АО «Кселл».

— Установлено, что иностранные граждане с привлечением граждан Казахстана организовали противоправную схему телефонного мошенничества. Злоумышленники приобретали и использовали SIP-номера, посредством которых осуществлялись многотысячные обманные звонки гражданам с целью хищения денежных средств, — рассказали в прокуратуре Алматы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий были выявлены и обесточены серверы, обеспечивавшие работу call-центра. Незаконная деятельность была полностью прекращена.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее Министерство внутренних дел РК сообщало о частых случаях интернет-мошенничества под предлогом аренды жилья.