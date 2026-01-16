РУ
    18:16, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Иностранцы организовали мошеннический call-центр в Алматы

    В Алматы пресечена деятельность иностранного мошеннического call-центра, действовавшего по схеме телефонного мошенничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мошенники
    Фото: Polisia.kz.

    Операцию провела полиция Алматы при координации прокуратуры и в рамках меморандума о взаимодействии с АО «Казахтелеком» и АО «Кселл».

    — Установлено, что иностранные граждане с привлечением граждан Казахстана организовали противоправную схему телефонного мошенничества. Злоумышленники приобретали и использовали SIP-номера, посредством которых осуществлялись многотысячные обманные звонки гражданам с целью хищения денежных средств, — рассказали в прокуратуре Алматы.

    В ходе следственно-оперативных мероприятий были выявлены и обесточены серверы, обеспечивавшие работу call-центра. Незаконная деятельность была полностью прекращена.

    Досудебное расследование продолжается.

    Ранее Министерство внутренних дел РК сообщало о частых случаях интернет-мошенничества под предлогом аренды жилья.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Полицейские Полиция Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
