Иностранцев обяжут подтверждать происхождение денег при обмене валюты в Кыргызстане

Меры направлены на борьбу с финансированием преступной деятельности и отмыванием преступных доходов, а также приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами.

Согласно документу, обменные пункты должны:

проводить надлежащую проверку документов клиента при совершении крупных (нестандартных) операций (при обмене национальной или иностранной валюты на сумму от 100 тысяч до 1 млн. сомов), а также если сделка вызывает подозрение. Помимо удостоверения личности, сотрудники обменника могут запросить документы, подтверждающие легальность происхождения денег;

фиксировать в журнале регистрации информацию о клиенте и обменных операциях с наличной иностранной валютой, если сумма сделки равна или превышает 100 тыс. сомов;

проверить клиента на наличие или отсутствие в санкционных перечнях;

приостанавливать сомнительные операции, а информацию о них — передавать в органы финансовой разведки и Нацбанк;

хранить сведения обо всех операциях и клиентах не менее пяти лет.

