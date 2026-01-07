19:00, 06 Январь 2026 | GMT +5
Иностранцев обяжут подтверждать происхождение денег при обмене валюты в Кыргызстане
С 14 января в Кыргызстане вступают в силу новые правила Национального банка, обязывающие обменные бюро проверять источник происхождения денег как у граждан страны, так и иностранцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Меры направлены на борьбу с финансированием преступной деятельности и отмыванием преступных доходов, а также приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами.
Согласно документу, обменные пункты должны:
- проводить надлежащую проверку документов клиента при совершении крупных (нестандартных) операций (при обмене национальной или иностранной валюты на сумму от 100 тысяч до 1 млн. сомов), а также если сделка вызывает подозрение. Помимо удостоверения личности, сотрудники обменника могут запросить документы, подтверждающие легальность происхождения денег;
- фиксировать в журнале регистрации информацию о клиенте и обменных операциях с наличной иностранной валютой, если сумма сделки равна или превышает 100 тыс. сомов;
- проверить клиента на наличие или отсутствие в санкционных перечнях;
- приостанавливать сомнительные операции, а информацию о них — передавать в органы финансовой разведки и Нацбанк;
- хранить сведения обо всех операциях и клиентах не менее пяти лет.
