Иностранку оштрафовали на 200 тысяч тенге за курение в самолете

— Из авиарейса сообщением «Алматы — Сеул» сотрудникам управления полиции на транспорте в аэропорту Алматы по акту была передана женщина-пассажир. В ходе проверки установлено, что 35-летняя гражданка Республики Таджикистан курила сигарету в туалетной комнате самолета, — сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Ее привлекли к ответственности за потребление табачных изделий на борту воздушного судна. Пассажиру назначен штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге).

По данным департамента полиции на транспорте, за 10 месяцев этого года сотрудниками за различные административные правонарушения были сняты с авиарейсов 520 граждан, в том числе 131 — за потребление табачных изделий. ДП на транспорте призывает пассажиров соблюдать правила поведения во время авиаперелетов и беречь безопасность окружающих.

Ранее в центре скандала оказался известный музыкант Бейбит Корган, ставший звездой казахстанской эстрады в начале 2000-х. Его задержали в аэропорту Атырау после посадки рейса из Алматы за нарушение общественного порядка.

