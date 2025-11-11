РУ
    10:30, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Иностранку оштрафовали на 200 тысяч тенге за курение в самолете

    В Алматы иностранную гражданку оштрафовали за курение на борту воздушного судна, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    полиция, аэропорт Астаны
    Фото: Polisia.kz

    — Из авиарейса сообщением «Алматы — Сеул» сотрудникам управления полиции на транспорте в аэропорту Алматы по акту была передана женщина-пассажир. В ходе проверки установлено, что 35-летняя гражданка Республики Таджикистан курила сигарету в туалетной комнате самолета, — сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

    Ее привлекли к ответственности за потребление табачных изделий на борту воздушного судна. Пассажиру назначен штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге).

    По данным департамента полиции на транспорте, за 10 месяцев этого года сотрудниками за различные административные правонарушения были сняты с авиарейсов 520 граждан, в том числе 131 — за потребление табачных изделий. ДП на транспорте призывает пассажиров соблюдать правила поведения во время авиаперелетов и беречь безопасность окружающих.

    Ранее в центре скандала оказался известный музыкант Бейбит Корган, ставший звездой казахстанской эстрады в начале 2000-х. Его задержали в аэропорту Атырау после посадки рейса из Алматы за нарушение общественного порядка.

    В Турксибском районном суде Алматы огласили приговор по делу о крушении самолета авиакомпании Bek Air, произошедшем в декабре 2019 года. 

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
