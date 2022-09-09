Иностранцы не смогут покупать сельхозземли – АРРФР о проблемных кредитах бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вступил в силу закон, разрешающий частным инвесторам, в том числе нерезидентам страны, приобретать проблемные займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нормы закона по развитию рынка стрессовых активов разъяснил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, исполнение закона создает рыночный механизм очистки балансов банков от неработающих кредитов без привлечения государственных средств. Частным инвесторам разрешается приобретать только проблемные займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для защиты прав физических лиц законом не предусмотрена продажа кредитов заемщиков частным инвесторам.

«По земельным участкам. У нас в Земельном кодексе предусмотрена норма, запрещающая продажу земельных участков сельхозназначения нерезидентам. До 2026 года действует мораторий на временное землепользование сельхозугодий для нерезидентов. Те ограничения в Земельном кодексе, что сейчас есть, сохраняются. То есть принятие этого закона не даст возможность покупать земли сельхозназначения», - пояснил О.Кизатов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Предоставлять услуги инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами будут сервисные компании. Они будут находиться под надзором Агентства.

Взысканное имущество, перешедшее в собственность банка в счет погашения проблемного кредита, может находиться на балансах банков и микрофинансовых организаций не более 3 лет.

По данным директора департамента банковской аналитики и стресс-тестирования АРРФР РК Жандоса Абдикадирова, общий объем взысканного имущества на балансе у банков по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 128 млрд тенге.