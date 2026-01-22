Инициативы Президента на Курултае представлены на международной конференции в Индии

Мероприятие организовано Избирательной комиссией Индии совместно с Международным институтом содействия демократии и выборам (International IDEA), имеющего статус Постоянного наблюдателя при ООН и выступающего в качестве партнера ЕС при реализации актуальных проектов.

Н. Абдиров выступил на пленарной сессии руководителей избирательных органов, а также на Глобальной тематической сессии «Независимые и профессиональные органы по управлению выборами для устойчивой демократии».

Обращаясь к коллегам из сорока трех стран Председатель ЦИК презентовал доклад «Реформа электоральной системы Казахстана: профессионализация избирательных органов». Особый акцент был сделан на трансформации избирательной системы в контексте инициированной Президентом Казахстана конституционной реформы 2022 года. В стране была модернизирована система выборов и порядок формирования представительных органов власти. Важным этапом стало обновление корпуса сельских акимов.

В ходе презентаций и встреч с руководителями избирательных органов из стран Европы, Америки, Азии Нурлан Абдиров довел до внимания высокой аудитории основные положения выступления Главы государства на V Национальном курултае. Собеседники были детально проинформированы об основных приоритетах дальнейшей эволюции политической системы, планах перехода к однопалатному Парламенту, укреплению институционального каркаса государства. С интересом было воспринято решение о создании Конституционной комиссии и вынесении проекта изменений в Основной закон на всенародный референдум.