    03:00, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Инициатива Казахстана о мировом единстве получила поддержку ООН

    Инициатива признана важным вкладом в глобальные усилия по формированию более справедливого, демократичного и многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    ООН
    Фото: МИД РК

    В преддверии 80-летия ООН, а также в честь 20-летия сотрудничества между Организацией Объединённых Наций и Шанхайской организацией сотрудничества, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Сотрудничество между ООН и Шанхайской организацией сотрудничества», в которой получила поддержку инициатива Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

    Инициатива была представлена Президентом РК в ходе председательства Казахстана в ШОС и одобрена Советом глав государств на саммите «ШОС плюс» в Астане 4 июля 2024 года.

    - Принятие резолюции Генассамблеей ООН стало знаковым подтверждением широкой поддержки международным сообществом казахстанской инициативы, которая направлена на укрепление солидарности государств, обеспечение равных возможностей для развития всех стран и продвижение принципов взаимного доверия и партнёрства.

    Этот документ отражает растущую роль Казахстана как средней державы, инициирующей востребованные мировым сообществом идеи, и подчёркивает значимость ШОС как авторитетной региональной организации, чья позиция всё активнее звучит на глобальной арене, - отметили в МИД РК.

    Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между всемирной организацией и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в пятницу подавляющим большинством голосов.

    ООН МИД РК Внешняя политика Казахстана
