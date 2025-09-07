Инициатива Казахстана о мировом единстве получила поддержку ООН

В преддверии 80-летия ООН, а также в честь 20-летия сотрудничества между Организацией Объединённых Наций и Шанхайской организацией сотрудничества, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Сотрудничество между ООН и Шанхайской организацией сотрудничества», в которой получила поддержку инициатива Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

Инициатива была представлена Президентом РК в ходе председательства Казахстана в ШОС и одобрена Советом глав государств на саммите «ШОС плюс» в Астане 4 июля 2024 года.

- Принятие резолюции Генассамблеей ООН стало знаковым подтверждением широкой поддержки международным сообществом казахстанской инициативы, которая направлена на укрепление солидарности государств, обеспечение равных возможностей для развития всех стран и продвижение принципов взаимного доверия и партнёрства. Этот документ отражает растущую роль Казахстана как средней державы, инициирующей востребованные мировым сообществом идеи, и подчёркивает значимость ШОС как авторитетной региональной организации, чья позиция всё активнее звучит на глобальной арене, - отметили в МИД РК.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между всемирной организацией и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в пятницу подавляющим большинством голосов.