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Инициативы Президента Казахстана очень востребованы - Расул Жумалы

Автор:  
Гульзат Сахова
15 Января 2021, 22:35
Инициативы Президента Казахстана очень востребованы - Расул Жумалы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана в очередной раз показал то, что он не только на словах, но и на деле привержен идее проведения политических реформ. Такое мнение высказал известный казахстанский политолог Расул Жумалы, комментируя инициативы и поручения, которые Президент озвучил на первой сессии Парламента седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева согласуются с логикой политических реформ, которые он ведет на протяжении полутора с лишним лет. Сегодня Глава государства анонсировал третий пакет политических реформ. До этого в рамках его Посланий было озвучено немало инициатив. Часть из которых была исполнена в виде конкретных законов, в частности законов о политических партиях, о выборах, о мирных шествиях и т.д. Новые инициативы также обсуждались в обществе. Например, снижение барьера для политических партий для вступления в Парламент с 7% до 5%. Такая практика есть и в опыте других стран. Это дает возможность политическим партиям вступать в Парламент и тем самым защищать интересы своего электората. 5% может казаться небольшим процентом, но в пересчете на конкретных людей речь идет о сотни тысячах гражданах, которые голосовали в ходе электоральной кампании. Это правильное направление. Как сказал сам Президент о том, что чем больше будет политических партий в Парламенте, тем лучше это для плюрализма мнений и для принятия более верных решений.

Касательно того, чтобы в бюллетенях существовал пункт «против всех». Мы сами наблюдали в социальных сетях, что многие голосовали «против всех». Это тоже было бы правильно с точки зрения учета общественного мнения. Также власть и партия узнавали бы реально, сколько граждан не приемлют политические партии. И почему бы эти мнения не учитывать. Это было бы более объективным отражением общественного мнения. Выборы для этого и проводятся, чтобы узнать мнение народа», - сказал политолог.

По его словам, эти и другие инициативы Президента очень востребованы с точки зрения здравого смысла.

«Президент в очередной раз показал то, что он не только на словах, но и на деле, привержен идее проведения политических реформ. Он это продолжает и, мне кажется, это является правильным направлением», - подытожил Расул Жумали.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва.


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