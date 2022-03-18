Инициативы Президента должны стать краеугольным камнем в строительстве нового Казахстана - Геннадий Осиненко
«Президент начал с себя, предложив новую форму правления государством – президентская республика с сильным Парламентом, таким образом расширяя полномочия законодательного органа и его роль в политической жизни страны, особенно укрепив позиции нижней палаты в принятии законов. Такие инициативы, как запрет близким родственникам Президента занимать государственные политические должности, альтернативные выборы акимов областей маслихатами, освобождение их от руководства политическими партиями, принятие закона об оптимизации и дебюрократизации государственного аппарата направлены на искоренение коррупции, повышение самостоятельности и ответственности государственных органов в принятии решений», - считает спикер.
По словам Г. Осиненко, в Послании сделан особый акцент на повышение роли местных маслихатов в проведении выборов, решении вопросов социально-экономического развития регионов, поселков, аулов.
«Этот тезис мне близок по духу, и как депутат областного маслихата четырех созывов я поддерживаю его. Ведь на протяжении многих лет мы говорили о повышении роли депутатов всех уровней и реальном разделении власти между законодательной и исполнительной. В этом смысле законодательное принятие решения о смешанной избирательной системе вызывает особое одобрение, которое дает конституционное право каждому гражданину страны участвовать в выборах и быть избранным депутатом Парламента РК или соответствующего маслихата», - отметил Г. Осиненко.
Спикер добавил, что большое внимание в Послании было уделено деятельности судов, суда присяжных, их независимости в принятии справедливого решения по уголовным делам, повышению роли средств массовой информации в правильном, объективном освещении процессов, происходящих в политической, социально-экономической жизни страны.
«В целом, одобряю и поддерживаю политические инициативы Главы государства, которые должны стать краеугольным камнем в строительстве нового, сильного Казахстана», - резюмировал Г. Осиненко.