+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Инициативу Индии по созданию торгово-экономической платформы поддержал Касым-Жомарт Токаев

27 Января 2022 18:19
Поделиться:
Инициативу Индии по созданию торгово-экономической платформы поддержал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии не составляет и одного процента. Об этом завил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 44 млрд тенге субсидий получат аграрии СКО
Президент РК принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Индия» В мире наблюдается устойчивая тенденция роста цен на продукты питания - Касым-Жомарт Токаев Казахстан будет в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства - Касым-Жомарт Токаев

«Наши совместные усилия должны быть нацелены на реализацию огромных возможностей по увеличению взаимной торговли. К сожалению, вынужден констатировать, что доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии не составляет и одного процента. Поэтому, весьма актуальными являются инициативы индийской стороны по созданию торгово-экономической платформы на уровне министров торговли и индустрии. Мы эту инициативу поддерживаем. Рекомендации, которые будут выработаны на этой площадке, можно было бы трансформировать в конкретные программы и проекты», - сказал во время саммита «Центральная Азия - Индия» Глава государства.

«Казахстан, в свою очередь, обладает необходимыми средствами для их совместной практической реализации», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

«В частности, нами сформирован перечень из 80 наименований товаров на сумму 610 млн долларов, которые мы можем направить индийской стороне в самое ближайшее время», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев также заявил о готовности рассмотреть возможность расширения экспорта Индии в Казахстан.

«В этой связи предлагаю разработать план по увеличению торговых потоков с учетом конкурентных преимуществ каждой страны», - заявил Президент Казахстана.

Во время своего выступления Президент Казахстана выразил признательность Премьер-министру Индии Нарендру Моди за весьма полезную и своевременную инициативу проведения саммита лидеров Центральной Азии и Индии.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия – Индия».

Подписывайтесь на наш канал:

#Центральная Азия   #Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Экономика   #Индия   #Сотрудничество   #Политика  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Более 44 млрд тенге субсидий получат аграрии СКО
Президент РК принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Индия»
В мире наблюдается устойчивая тенденция роста цен на продукты питания - Касым-Жомарт Токаев
Казахстан будет в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства - Касым-Жомарт Токаев
Популярное
1 В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
2 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
3 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
4 Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
5 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
6 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Читайте также
Открыть совместно с индийскими компаниями IT-школы для ЦА предложил Касым-Жомарт Токаев
Саммит «Центральная Азия - Индия»: транспортно-логистический консорциум предложил создать Президент РК
В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив