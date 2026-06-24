Инфраструктурное обновление в ЗКО: Нурлыбек Налибаев проверил ход работ

Нурлыбек Налибаев проверил ход реализации ряда инфраструктурных и социальных проектов в Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Модернизация железнодорожного вокзала Уральска, проводимая в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию железнодорожной инфраструктуры, завершена на 95%. В рамках рабочей поездки в регион первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев посетил строительную площадку и проконтролировал ход работ.

Проект предусматривает современные залы ожидания, обновленные информационные и навигационные системы, а также создание безопасных и комфортных условий для пассажиров. На станции установлены 4 эскалатора, 3 лифта, а также построен пешеходный переход. Предусмотрена возможность прямого выхода из вокзала на перрон, минуя подвальное помещение, как это было ранее. Полностью обновлена подведенная к вокзалу инженерная инфраструктура. За счет средств местного бюджета также будет благоустроена прилегающая к объекту территория.

Нурлыбек Налибаев поручил подрядной организации и ответственным госорганам обеспечить высокое качество строительных работа, а также уделить особое внимание созданию комфортных условий для матерей с детьми и лиц с инвалидностью.

Наряду с этим новый железнодорожный вокзал строится в Чингирлауском районе области, а в Бурлинском и Таскалинском районах завершается капитальный ремонт двух станций.

В рамках поездки первый заместитель Премьер-министра ознакомился с проектом нового моста через реку Урал, который строится по поручению Главы государства. Общая стоимость проекта составляет 71 млрд тенге. Объект расположен вдоль автомобильной дороги международного значения «Актобе — Уральск — граница РФ» и обусловлен актуальной потребностью в обеспечении дорожной безопасности в регионе.

В рамках проекта предусмотрено строительство дороги общей протяженностью 8 км, а также двух мостов современной монолитной конструкции: руслового — длиной 513 м и пойменного — длиной 1710 м. В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование проекта, которое уже прошло согласование в соответствующих органах. Новые технологии и инженерные решения, предусмотренные проектом инфраструктурного объекта, направлены на повышение надежности дорожного сообщения.

Нурлыбек Налибаев поручил профильным министерствам и акимату области ускорить процесс прохождения государственной экспертизы проекта. Он особо подчеркнул необходимость максимальной оптимизации бюджета и эффективного распределения расходов при реализации проекта, при этом сохраняя строгий приоритет качественных показателей объекта. Первый вице-премьер отметил высокое значение данного моста в укреплении международных логистических связей между Казахстаном и Россией.

Нурлыбек Налибаев также ознакомился с ходом строительства нового микрорайона «Акжайык». На сегодня активно осваивается 100 га из 420 га площади нового микрорайона «Акжайык», рассчитанного на 50 тыс. жителей. Масштабный объект возводится в рамках Комплексного плана развития города Уральска. Уже полностью подведены инженерные сети, построена канализационная насосная станция, а также начато строительство нового автомобильного моста для повышения транспортной доступности района.

Первый заместитель руководителя Правительства побеседовал с представителями строительных компаний, работающих на объекте. Он напомнил, что подрядчики, на которых возложена ответственная задача по реализации важных проектов, должны в первую очередь уделять пристальное внимание качеству работ, и дал поручения по своевременному завершению объектов. Кроме того, первый вице-премьер проинформировал о мерах государственной поддержки, направленных на обеспечение населения жильем.

На сегодня в микрорайоне введены в эксплуатацию 10 домов на 1044 квартиры и реабилитационный центр. Ведется строительство еще 16 домов, из которых до конца года планируется сдать 648 квартир. В перспективе на данной территории ожидается возведение 60 социальных объектов, включая 2 школы, 4 детских сада, многопрофильную больницу, перинатальный центр и современный стадион на 12 тыс. мест.

Также первый заместитель Премьер-министра посетил мебельную фабрику ТОО «Квант». Предприятие в настоящее время высоко автоматизировано и оснащено передовыми европейскими технологиями. Здесь трудятся более 300 человек. В структуре завода функционируют 4 производственные линии по выпуску поролона, матрасов, мягкой и корпусной мебели. Продукция компании реализуется в фирменных магазинах Уральска, Аксая и соседнего Атырау, а также в масштабах всей республики. В прошлом году было произведено продукции на сумму более 2,5 млрд тенге, а за первые четыре месяца 2026 года этот показатель достиг 654 млн тенге.

В числе поднятых руководством предприятия вопросов — возможность годовой отсрочки по возврату кредитов, полученных ранее на расширение производства и строительство логистического центра. Нурлыбек Налибаев поручил рассмотреть данный вопрос совместно с ответственными государственными структурами.

Ранее первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область провел выездное совещание в Государственном национальном природном парке «Сайрам-Угам», посвященное вопросам развития экологического туризма.