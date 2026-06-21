Проекты экотуризма на 172 млрд тенге представили Налибаеву в Туркестанской области

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область провел выездное совещание в Государственном национальном природном парке «Сайрам-Угам», посвященное вопросам развития экологического туризма. В мероприятии приняли участие более 50 потенциальных отечественных и зарубежных инвесторов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева участники совещания обсудили развитие экотуризма, совершенствование туристической инфраструктуры с сохранением природных территорий и привлечение инвестиций в отрасль.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев представил информацию о работе по раскрытию туристического потенциала национальных парков, созданию объектов экотуризма международного уровня и внедрению принципов устойчивого туризма.

По его словам, реализация этих инициатив позволит повысить туристическую привлекательность региона, создать новые рабочие места, стимулировать развитие местной экономики и обеспечить рациональное использование природных ресурсов. Также инвесторам были представлены действующие меры государственной поддержки.

Фото: Правительство РК

В ходе встречи презентован ряд инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории национального парка «Сайрам-Угам».

В частности, представлен проект строительства зоны отдыха в ущелье Бургулюк, ориентированной на развитие экологического, семейного и активного туризма. Кроме того, рассмотрены проекты создания туристско-рекреационного комплекса в ущелье Каскасу и развития туристической инфраструктуры в ущелье Сайрамсу.

Отдельное внимание уделено планам строительства туристических апарт-комплексов международного уровня в Толебийском и Тюлькубасском районах. Проекты предусматривают возведение апартаментов, бутик-отелей, зон отдыха, общественных пространств и объектов сервиса.

Одним из ключевых проектов стала презентация концепции международного горнолыжного кластера KASKASU. Его цель — превратить Туркестанскую область в один из ведущих центров горного туризма Центральной Азии.

Проект планируется реализовать совместно с компанией China Construction Sixth Engineering Bureau Corp. LTD. В его рамках предусмотрено создание современной горнокурортной инфраструктуры по международным стандартам, строительство туристических деревень, гостиниц, зон семейного отдыха, спортивных и развлекательных объектов, а также современных канатных дорог.

Круглогодичный формат работы будущего курорта, как ожидается, позволит значительно повысить туристическую привлекательность региона. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 172 млрд тенге.

Подводя итоги совещания, Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что экотуризм является одним из приоритетных направлений развития экономики страны.

— В соответствии с поручением Президента экотуризм определен одним из приоритетных направлений экономики. Это важная инициатива на пути к сохранению нашего природного богатства и его эффективному использованию на благо страны. Поэтому все предложения должны быть тщательно изучены, приоритет следует отдавать четко просчитанным и реализуемым проектам. Мы готовы поддерживать инициативных и ответственных инвесторов. Самое главное — достижение качественного результата и своевременная реализация проектов, — подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Фото: Правительство РК

Первый заместитель Премьер-министра также акцентировал внимание на ответственности инвесторов за реализацию заявленных проектов.

— Нам нужны не красивые эскизы, а реальные результаты. Поэтому по каждому проекту должны быть четко определены обязательства и сроки реализации. Если инвестор не выполнит свои обязательства, земля будет возвращена государству, — отметил Нурлыбек Налибаев.

В ходе рабочей поездки Нурлыбек Налибаев совместно с акимом Туркестанской области Нуралханом Кошеровым совершил вертолетный облет территории национального парка «Сайрам-Угам». Во время облета были рассмотрены вопросы сохранения природной экосистемы, развития туристической инфраструктуры и дальнейшего раскрытия туристического потенциала региона.

По итогам совещания государственным органам и инвесторам даны поручения по ускорению реализации проектов, развитию взаимодействия с инвесторами, повышению международной туристической привлекательности национального парка и обеспечению качественного выполнения всех намеченных работ в установленные сроки.