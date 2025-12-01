Инфраструктура и сервис: что обновили для пассажиров и авиакомпаний в аэропорту Астаны

В 2025 году в столичном аэропорту обновили аэродромную инфраструктуру. Провести ремонт взлетно-посадочной полосы удалось за два месяца. Работы завершили в установленные сроки, с 1 ноября аэропорт вернулся к штатному режиму работы.

Фото: аэропорт Астаны

— В аэропорту было обновлено асфальтобетонное покрытие на взлётно-посадочной полосе, магистральной рулёжной дорожке и перроне, приведена в соответствие с международными стандартами аэродромная разметка, а устаревшее светосигнальное оборудование заменено на современные светодиодные системы. Все работы выполнены в установленные сроки и без снижения операционной устойчивости, — отметили в администрации аэропорта.

Фото: аэропорт Астаны

Кроме того, в воздушной гавани внедрили автоматизированную систему пограничного контроля.

Фото: аэропорт Астаны

— Новые гейты позволяют гражданам Казахстана проходить пограничные формальности всего за 15–20 секунд за счет автоматической проверки документов и данных. Это решение уже сегодня снижает очереди, повышает пропускную способность и улучшает организацию пассажиропотока в аэропорту, — отметили в пресс-службе.

Фото: аэропорт Астаны

Следует отметить, что в апреле аэропорт Астаны присоединился к международной программе Airport Service Quality (ASQ) Международного совета аэропортов (ACI). В терминале начали проводить регулярные опросы пассажиров с использованием цифровых инструментов ACI. Полученные данные используют для оценки качества обслуживания и принятия управленческих решений.

Фото: аэропорт Астаны

Так, по итогам 2025 года аэропорт впервые получил награду Skytrax World Airport Awards в категории «Лучший персонал среди аэропортов Центральной Азии и СНГ». Победителей определили на основе независимого глобального опроса пассажиров.

Фото: аэропорт Астаны

В администрации аэропорта также представили предварительные итоги аудита ИКАО в сфере авиационной безопасности. По его результатам, Казахстан достиг уровня соответствия международным требованиям в 95,7%, заняв 20-е место в мировом рейтинге.

— Международные эксперты отметили прогресс по сравнению с предыдущими аудитами, включая совершенствование законодательства, усиление системы надзора и повышение уровня подготовки специалистов. Для аэропорта Астаны эти результаты стали подтверждением ежедневной системной работы всех служб и соответствия лучшим международным стандартам, — подчеркнули в столичном аэропорту.

Фото: аэропорт Астаны

Аэропорт Астаны также повторно прошел аудит ISAGO Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), подтвердив соответствие более чем 1300 международным стандартам наземного обслуживания. На сегодня столичный аэропорт единственным в Центральной Азии, сертифицированным по этой программе.

Ранее в столичном аэропорту сообщали о плановой учебной тренировке по проверке системы оповещения и отработке взаимодействия служб. Все пассажиры и посетители были заранее оповещены через систему громкой связи о проведении учебной тревоги.