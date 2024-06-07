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    09:33, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Информацию о строительстве «Орловских бань» в предгорье опровергли в акимате Алматы

    Информацию о строительстве «Орловских бань» в предгорье опровергли в акимате Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Акимат Алматы прокомментировал информацию о предстоящем строительстве «Орловских бань» на участке по улице Керей-Жанибек хандар по дороге на Медеу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В управлении градостроительного контроля сообщили, что уведомление о начале строительно-монтажных работ на участке по улице Керей-Жанибек хандар по дороге на Медеу не поступало, предпроектную документацию на строительство объекта собственник (физлицо) не получал.

    - При этом в ходе визуального осмотра подтверждено, что строительство на участке не ведётся, а баннер с рекламой «Орловских бань» демонтирован, - пояснили в управлении.

    Информацию о строительстве «Орловских бань» в предгорье опровергли в акимате Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Отмечается, что недостроенный объект, расположенный на том же участке, вошел в ранее опубликованный список долгостроев Алматы.

    - По замороженному объекту инициируется очередная внеплановая проверка с перспективой судебных разбирательств в случае выявления нарушений и игнорирования требований предписания, - добавили в ведомстве.

    Согласно представленной собственником информации, предписание, выданное в ходе внеплановой проверки, не исполнено в полном объеме.

    Теги:
    Регионы Акимат Видео Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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