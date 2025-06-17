Информацию о бесплатной раздаче 10 соток земли опровергли в Алматинской области

В ведомстве сообщили, что в 2025 году выдача участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) не планируется из-за отсутствия свободных и подготовленных к предоставлению земель.

На сегодняшний день в регионе в очереди на получение 10 соток состоят 1 284 488 человек. В прошлом году в Алматинской области было выдано лишь 4 300 участков, что составляет менее 0,4% от общего числа очередников.

При этом, по данным акимата, сейчас ведутся работы по переводу земель дачных массивов в земли населенных пунктов с последующим изменением их целевого назначения под ИЖС или ЛПХ. В этом году планируется интеграция 23 дачных массивов общей площадью 123 гектара.

— Если после интеграции земель будут свободные участки, такие земельные участки будут предоставлятся в порядке очереди, — подчеркнули в пресс-службе акимата.

Отмечается, процесс предоставления участков осуществляется по мере подготовки площадок и появления свободных территорий, что обусловлено ограниченными ресурсами и необходимостью обеспечения инфраструктурой.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы масштабной раздаче земельных участков под ИЖС в Алматинской области.